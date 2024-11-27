Otomotiv devi binlerce aracını geri çağrıyor. Türkiye'de de satılıyor araçlar kendi kendine hareket ediyor

Hyundai, dünya çapında binlerce aracını geri çağırdığını açıkladı. Şirket, bazı modellerde devrilme riski bulunduğunu duyurdu. Sorunun, kablolama arızasından kaynaklandığı ve bu sorunun şanzımanın yanlışlıkla park modundan çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Bu mekanik hata, aracı hareket ettirirken, araç fren pedalına basılmadan geri hareket etmeye zorlayarak devrilme riskini artırabiliyor. Hyundai, bu sorunu ücretsiz olarak gidereceğini ve geri çağrılan araçların sahiplerine ücretsiz onarım imkanı sunacağını belirtti.

HAYATİ UYARI YAPILDI

Geri çağırılan araçlar arasında, Türkiye'de de satılan Hyundai Tucson ve Santa Cruz modelleri yer alıyor. Türkiye'deki 35.560 Tucson ve 6.905 Santa Cruz, söz konusu arıza nedeniyle geri çağrılan araçlar arasında bulunuyor. Hyundai, araç sahiplerine park ettikleri araçların park frenini kullanmaya devam etmelerini önerdi. Bu uyarı, sürücülerin herhangi bir olumsuz durumda önlem alabilmesi için yapıldı.

SORUN ÜCRETSİZ ÇÖZÜLECEK

Hyundai'nin açıklamasına göre, söz konusu arıza, konsol uzatma kablosu mekanizmasındaki bir problem nedeniyle meydana geldi. Bu sorun, şanzımanın yanlışlıkla park modundan çıkmasına neden oluyor ve bu durum aracı hareket ettirerek devrilme riskini artırıyor. Hyundai, bu sorunu ücretsiz onarımlar ve değişikliklerle çözeceğini duyurdu. Ayrıca, bu sorun için daha önce ödeme yapan araç sahiplerine geri ödeme yapılacağı belirtildi.

KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETTİ

Tucson modelleriyle ilgili sorun, ilk kez Ekim ayı sonunda Hyundai Motor North America'nın Kuzey Amerika Güvenlik Ofisi tarafından keşfedildi. ABD'deki bir şirket filosunda yer alan 2025 model Tucson aracının, park halindeyken kendiliğinden hareket ettiği tespit edildi. Bu durum, kablolama arızasının aracı etkilediği şüphelerini doğurdu. Ardından yapılan araştırmalar, aynı arızanın Santa Cruz modellerini de etkileyebileceğini ortaya koydu.

BAYİLERE GİDİLMESİ YETERLİ OLACAK

Hyundai, 19 Ocak 2025 tarihine kadar tüm araç sahiplerine geri çağırma hakkında bilgilendirme yapmayı planlıyor. Araç sahiplerinden, en yakın Hyundai bayisine giderek aracını kontrol ettirmeleri ve gerekli onarımları ücretsiz bir şekilde yaptırmaları istenecek. Hyundai, bu süreci hızlı ve etkili bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.