Otomotiv devi çıldırdı! Bundan daha ucuzu yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi çıldırdı! Bundan daha ucuzu yok

Fransa merkezli otomotiv devi Peugeot, araç alacaklara harika bir fırsat sunuyor. Hem performansıyla hem de ekonomisiyle dikkat çeken Rifter 130 beygir gücünde. İşte merak edilen aracın güncel fiyat listesi...

Otomotiv devi Peugeot, ticari sınıfında da oldukça iddialı. Bu alandaki amiral gemisi Rifter, markanın hafif ticari sınıfında satışlarının adeta patlama yapmasını sağladı.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

Hafif ticari alanında uygun fiyat tercih edenler Fiat Doblo, kaliteden yana olanlar ise Volkswagen Caddy'yi tercih ediyordu. Ancak günümüzde hafif ticari alanında Peugeot Rifter artık tercih ediliyor.

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AİLE ARACI OLARAK DA KULLANILIYOR

Modern bir kokpit tasarımına sahip olan Rifter, binek otomobillerdeki gibi sportif Peugeot direksiyonu ile beraber geliyor. Bir hafif ticari olmasına rağmen oldukça rahat olan Rifter, sadece ticari amaçlarla değil aile aracı olarak da kullanılıyor. Güncel fiyatlarda makul durumdayken bir Clio parasına Peugeot Rifter sahibi olabilirsiniz.

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130 BEYGİR GÜCÜNDE

Baz donanım seviyesinde 6 ileri manuel vites ve 130 beygir gücünde olan 1.5 litrelik dizel motorla beraber geliyor. Hem performans hem de ekonomiyi bir arada sunan araç, kullanıcılarını kesinlikle memnun etmeyi başarıyor.

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İŞTE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT

Fiyatı: 1.383.000 TL

Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8

Fiyatı: 1.590.500 TL

GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8

Fiyatı: 1.728.000 TL

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