Otomotiv devi çıldırdı! Bundan daha ucuzu yok

Otomotiv devi Peugeot, ticari sınıfında da oldukça iddialı. Bu alandaki amiral gemisi Rifter, markanın hafif ticari sınıfında satışlarının adeta patlama yapmasını sağladı.
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR
Hafif ticari alanında uygun fiyat tercih edenler Fiat Doblo, kaliteden yana olanlar ise Volkswagen Caddy'yi tercih ediyordu. Ancak günümüzde hafif ticari alanında Peugeot Rifter artık tercih ediliyor.
AİLE ARACI OLARAK DA KULLANILIYOR
Modern bir kokpit tasarımına sahip olan Rifter, binek otomobillerdeki gibi sportif Peugeot direksiyonu ile beraber geliyor. Bir hafif ticari olmasına rağmen oldukça rahat olan Rifter, sadece ticari amaçlarla değil aile aracı olarak da kullanılıyor. Güncel fiyatlarda makul durumdayken bir Clio parasına Peugeot Rifter sahibi olabilirsiniz.
130 BEYGİR GÜCÜNDE
Baz donanım seviyesinde 6 ileri manuel vites ve 130 beygir gücünde olan 1.5 litrelik dizel motorla beraber geliyor. Hem performans hem de ekonomiyi bir arada sunan araç, kullanıcılarını kesinlikle memnun etmeyi başarıyor.
İŞTE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT
Fiyatı: 1.383.000 TL
Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
Fiyatı: 1.590.500 TL
GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8
Fiyatı: 1.728.000 TL