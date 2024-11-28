Otomotiv devi iflasın eşiğine geldiklerini açıkladı. Türkiye yollarında bir çok modeli var

Ekonomik kriz büyük küçük demeden şirketleri kıskacına almaya devam ediyor. Japon otomotiv devi Nissan, son dönemde ciddi finansal sıkıntılarla karşı karşıya. Şirketin satışları beklentilerin çok altında kalırken, mevcut mali kriz daha da derinleşiyor.

Firma, bu dönemde yaklaşık 9.000 kişiyi işten çıkarmayı, üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı, Mitsubishi'deki hisselerini satmayı ve yeni model lansmanlarını ertelemeyi planlıyor. Ancak, bu önlemler bile şirketin geleceği açısından yeterli olmayabilir.

Son gelen bilgilere göre, Nissan’ın geleceği ciddi bir tehdit altında. Financial Times ile yaptığı görüşmede, ismini açıklamayan iki üst düzey yönetici, firmanın hayatta kalabilmesi için yalnızca 12 ila 14 ayının kaldığını belirtti. Eğer bu süre zarfında yeni bir yatırımcı bulunamazsa ve nakit akışı sağlanmazsa, Nissan için iflas kaçınılmaz olacak.

NİSSAN'IN HİSSELERİNİ RENAULT SATIŞA ÇIKARDI

Yöneticiler, şirketin hayatta kalabilmesi için özellikle ABD ve Japon hükümetlerinin nakit akışını desteklemesi gerektiğini vurguladı. Ancak, mevcut durumda firmanın daha fazla ayrıntı verip vermediği belirsiz.

Bu açıklamalar, Nissan'ın içinde bulunduğu zor durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Nissan’ın önemli yatırımcılarından biri olan Renault, şirketin yüzde 46’sına sahip. Ancak Fransız otomobil devi, Nissan’daki hisselerini satışa çıkarma kararı aldı. Bu durum, Nissan’ın mali durumunu daha da zorlaştırabilir.

TÜM UMUTLAR HONDA'DA

Renault’un hisse satışı, Honda'nın sorumluluğunu artırıyor. Japon otomobil markası Honda, Nissan’ın geleceği için kritik bir rol oynayacak. Eğer Honda, Nissan'ın iflasını engellemek için gerekli adımları atmazsa, firma daha büyük bir finansal krize girebilir.

Honda’nın bu süreçteki tavrı, Nissan’ın geleceğini belirleyecek. Eğer Honda, Renault’un yerine geçerek daha fazla yatırım yapmayı kabul etmezse, Nissan'ın durumu daha da kötüleşebilir. Ancak Honda'nın, Nissan’ın toparlanmasını sağlamak için elinden geleni yapacağı da bir diğer ihtimal olarak gündemde.

Şirketin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği, dünya otomotiv endüstrisi için büyük önem taşıyor. Nissan’ın karşı karşıya olduğu bu kriz, sadece Japonya’yı değil, global otomotiv pazarını da etkileyebilir. Şirket, hem çalışanları hem de yatırımcıları için büyük bir belirsizlik içinde kalmış durumda.