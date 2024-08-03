Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi

Mahkemenin aldığı tedbir kararları ise şu şekildedir:

1. Mal Varlıklarının Korunması:

- Davacıların, mahkemenin izni olmadan rehin tesis etmeleri, kefil olmaları, taşınmaz veya işletmelerini devretmeleri gibi işlemler yapılması önlenecek. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüz sayılacak.

Bu tedbirler, Uğur Profil A.Ş.'nin mali yapılandırma sürecinde mal varlıklarının korunmasını ve şirketin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Konkordato süreci, şirketin mali yapısını güçlendirmesi ve borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerine devam edebilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.