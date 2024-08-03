Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi

Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi
Kaynak: Haber Merkezi

Otomotiv devi Uğur Profil A.Ş.'nin konkordato ilan ettiği bildirildi.

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Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi 1

Türkiye'nin önde gelen otomotiv sektöründeki temsilcilerinden biri olan Uğur Profil A.Ş., global ekonomik kriz ve mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Mahkeme, şirket için üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

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Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi 2

Şirket için belirlenen duruşma tarihi ve geçici mühlet süresi şu şekilde açıklandı:

- Duruşma Tarihi: 14 Ekim 2024 saat 14.00
- Geçici Mühlet Süresi: 16 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 3 ay

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Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi 3

Mahkemenin aldığı tedbir kararları ise şu şekildedir:

1. Mal Varlıklarının Korunması:
- Davacıların, mahkemenin izni olmadan rehin tesis etmeleri, kefil olmaları, taşınmaz veya işletmelerini devretmeleri gibi işlemler yapılması önlenecek. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüz sayılacak.

Bu tedbirler, Uğur Profil A.Ş.'nin mali yapılandırma sürecinde mal varlıklarının korunmasını ve şirketin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Konkordato süreci, şirketin mali yapısını güçlendirmesi ve borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerine devam edebilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi 4

İhtiyati Tedbirler:

Davacılar aleyhine her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri durdurulacak.

Takipler, mevcut durumlarıyla yerlerinde durdurulacak. Ancak, işletme faaliyetleri için gerekli makine ve araçlar üzerindeki hacizler baki kalacak ve bu eşyalar yediemin olarak davacılara teslim edilecek.

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Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi 5

Rehinli Alacaklar:İmtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilecek, ancak rehinli malın satışına ve muhafaza tedbirlerine yönelik işlemler tedbiren önlenecek.

Gayrimenkul ve Araçların Korunması:Davacıların gayrimenkullerinin ve araçlarının üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, teminat mektuplarının nakde çevrilmesi tedbiren önlenecektir (süreli teminat mektupları hariç).

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Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi 6
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