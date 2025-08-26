Otomotiv devi ikonik modeline veda etti!

2007 yılında yollarda boy gösterenR35 GT-R, performansıyla olduğu kadar getirdiği sektöre getirdği yeniliklerle de spor otomobil dünyasında kalıcı izler bıraktı.

48 BİN ADETLİK BAŞARI

İkonikleşen modelin 18 yılı tamamlayan süreci boyunca toplamda yaklaşık 48 bin adet üretildi. Nissan’ın spor otomobil mirasında kilometre taşı olan R35 GT-R, artık üretim bandında olmayacak.



YENİDEN GERİ DÖNEBİLİR

Nissan Başkanı ve CEO'su Ivan Espinosa, "18 olağanüstü yılın ardından R35 GT-R, otomotiv tarihinde kalıcı bir iz bıraktı. Mirası, ekibimizin tutkusunun ve dünya çapındaki müşterilerimizin sadakatinin bir kanıtıdır. Bu olağanüstü yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Dünya çapındaki birçok GT-R hayranına şunu söylemek istiyorum: Bu, GT-R'a sonsuza dek veda etmek değil, GT-R isminin bir gün geri dönmesini sağlamak hedefimiz" dedi.

