Otomotiv devi kapısına kilit vurdu. Türkiye pazarına girecekti. Motosiklet fiyatına satılıyor

Düzenleme: Kaynak: ABC Gazetesi
Otomotiv devi kapısına kilit vurdu. Türkiye pazarına girecekti. Motosiklet fiyatına satılıyor

Çinli otomobil markası Jiyue, finansal zorluklar nedeniyle operasyonlarını durdurma kararı aldı. Türkiye pazarına girmeye hazırlanırken büyük bir krizle karşı karşıya kalan Jiyue'nin 07 modeli 28 bin yuan (139 bin 910 TL) fiyatla satılıyor.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Jiyue, finansal sorunlar nedeniyle operasyonlarını durdurdu. Türkiye pazarına girmeye hazırlanan şirket, yüksek borçları ve satılmayan araçlarıyla zorlu bir döneme giriyor.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Jiyue, kısa sürede büyük bir pazar payı elde etmesine rağmen, karşılaştığı finansal zorluklar nedeniyle operasyonlarını durdurma kararı aldı.

2021 yılında Baidu ve Geely'nin ortak girişimi olarak kurulan şirket, uygun fiyatlarla elektrikli araçlar üreterek dikkatleri üzerine çekmişti.

Özellikle 10 dakikada 600 kilometre şarj olabilen modelleri ile sektörde ses getirmişti. Ancak, yaşadığı mali sıkıntılar ve büyüyen borç yükü şirketin sonunu getirdi.

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Jiyue, 50 milyar yuan yatırım almasına rağmen, borçlarının 7 milyar yuana ulaşmasıyla ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı. Şirket, Çin'de 9.767 araç satmayı başarmıştı, ancak operasyonel sıkıntılar nedeniyle büyüme hedeflerine ulaşamayarak Türkiye pazarına girmeye yönelik planlarını ertelemek zorunda kaldı.

28.000 yuan (yaklaşık 139 bin 910 TL) fiyatla satılmaya başlanan Jiyue 07 modeli, Türkiye'de de büyük ilgi uyandırmıştı. Ancak şirketin operasyonlarını durdurma kararının ardından tedarikçiler ve çalışanlar zor günler geçiriyor. Satılmayan 1000 araç, şirketin geleceğini belirsiz bir hale getiriyor.

Jiyue'nin operasyonlarını durdurma kararı, elektrikli araç pazarındaki rekabetin hızla arttığı bir dönemde önemli bir gelişme. Tesla'nın liderliğindeki bu pazarda, Çinli markaların hızlı çıkışları genellikle büyük vaatlerle başlasa da, finansal sürdürülebilirlik her zaman soru işareti oluşturuyor. Şirketin geleceğiyle ilgili belirsizlik, elektrikli otomobil üreticilerinin karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.

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