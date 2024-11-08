Otomotiv devi on binlerce aracını geri çağıracak. Türkiye'de en çok satılan markalardan biri

Alman otomobil devi Volkswagen, dünya çapında büyük bir geri çağırma işlemi başlattı. Şirket, Türkiye'de de satılan 5 modelini içeren yaklaşık 114 bin 478 aracı, güvenlik endişeleri nedeniyle geri çağıracak. Bu araçlar arasında Beetle, Passat ve Passat Wagon gibi popüler modeller yer alıyor. Volkswagen, geri çağırma kararının, araçlarda hava yastığıyla ilgili ciddi bir sorun nedeniyle alındığını duyurdu.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamaya göre, geri çağrılan araçlar 2017-2019 model Beetle ve Beetle Convertible, 2012-2014 model Passat, 2017 model Passat Wagon ve 2006-2007 model Passat Sedan'ı kapsıyor.

Sorun, sürücü tarafındaki ön hava yastığı şişiricisinin bozulmasıyla ilgili. Uzun süre yüksek sıcaklık, nem ve sıcaklık döngülerine maruz kalması durumunda şişirici patlayabiliyor. Bu durum, şişiricinin içindeki itici gazın bozulmasından kaynaklanıyor.

Patlayan hava yastığı şişiricisi, aracın sürücüsüne ve yolcularına ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek keskin metal parçaları fırlatabilir. Volkswagen, söz konusu sorunun, araçların büyük çoğunluğunun ABD'de bulunduğu bilgisini verdi. Bu durum, markanın güvenlik önlemleri almak adına önemli bir adım atmasına yol açtı.

Volkswagen, geri çağırma sürecini başlatacak ve etkilenen araç sahiplerine gerekli bildirimleri yapacak. Araçlar, yetkili servislerde gerekli bakım ve onarımlar için ücretsiz olarak kontrol edilecek. Bu önlemlerle birlikte, araç sahiplerinin güvenliği ön planda tutulacak.