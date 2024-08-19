Otomotiv devi Türkiye satışlarına son verdi. Fahiş gümrük vergisinden dolayı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi Türkiye satışlarına son verdi. Fahiş gümrük vergisinden dolayı

Dünyaca ünlü otomotiv üreticisi, Türkiye’de son dönemde uygulanan gümrük vergileri sebebiyle aldığı stratejik bir kararla bazı modellerinin üretimine son verdi.

VOLVO, Türkiye pazarındaki sedan modellerinin satışını durdurma kararı aldığını duyurdu.

Alınan bu karar, özellikle Çin'de üretilen sedan modellerini içeriyor ve 2024’ten itibaren geçerli sayılacak.

Son dönemlerde Türkiye’de artan vergi oranları ve yükselen maliyetler üretim tarafını da vurdu. Neredeyse her gün artan fiyatlar, üreticiyi ve vatandaşı zorlar hale getirdi.

Üretici artık üretim yaparken, hem vergilerden hem de üretim maliyetlerinden yakındı. Volvo da bu duruma dahil olanlardan oldu.

Volvo, artan maliyetleri vergileri sebep olarak göstererek bazı modellerinin satışını durduğunu açıkladı.

GÜMRÜK VERGİLERİ KARARI ETKİLEDİ

Volvo Türkiye, son zamanlarda yükselen gümrük vergileri ve bununla beraber artan maliyetlerin, sedan modellerin Türkiye pazarındaki satışlarını sürdürülemez duruma getirdiğini belirtti.

Özellikle Çin'de üretilen bu modellerin, vergi yükümlülükleri sebebiyle fiyatlarının rekabetçi olmaktan çıktığı belirtildi. Bu durum, Volvo'nun satış stratejisini gözden geçirmesine ve sedan segmentinde Türkiye pazarından çekilmesine neden oldu.

2024 YILINDA SATIŞLAR DURACAK

Volvo, sedan modellerin satışını 2024 yılı itibarıyla tamamen durduracak. Alınan bu karar, Türkiye pazarında büyük bir etki yaratacak ve özellikle Volvo'nun sadık müşteri kitlesi için önemli bir değişiklik anlamına gelecek. Şirket, bu segmentte satışların durdurulmasının ardından diğer modellerine odaklanmayı planlıyor.

İlgili Haberler
Paketleme devine milyonlarca lira ceza
Araç Alacaklar Dikkat. İşte En Ucuz Sıfır Otomobiller
Öne Çıkanlar
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son Haberler
Koruma ordusu istedi iddiasına yanıt Gündem
Koruma ordusu istedi iddiasına yanıt
Gazze'de can kaybı 40 bin 139 Dünya
Gazze'de can kaybı 40 bin 139
Dilan Polat'a tahliye kararı Gündem
Dilan Polat'a tahliye kararı
Saray'dan Erkan Baş'a tepki Gündem
Saray'dan Erkan Baş'a tepki
Altında kritik gün. Piyasanın gözü kulağı orada Ekonomi
Altında kritik gün. Piyasanın gözü kulağı orada
Aracından 1.5 ton At ve Eşek eti çıktı. Etleri kime götüreceğini açıklayınca ağızlar açık kaldı Gündem
Aracından 1.5 ton At ve Eşek eti çıktı. Etleri kime götüreceğini açıklayınca ağızlar açık kaldı
Ukrayna'nın ilerleyişi Rusya'nın dengelerini bozdu. Kursk harekatı savaşı Rus topraklarına taşındı Dünya
Ukrayna'nın ilerleyişi Rusya'nın dengelerini bozdu. Kursk harekatı savaşı Rus topraklarına taşındı