Otomotiv devi Türkiye satışlarına son verdi. Fahiş gümrük vergisinden dolayı

VOLVO, Türkiye pazarındaki sedan modellerinin satışını durdurma kararı aldığını duyurdu.

Alınan bu karar, özellikle Çin'de üretilen sedan modellerini içeriyor ve 2024’ten itibaren geçerli sayılacak.

Son dönemlerde Türkiye’de artan vergi oranları ve yükselen maliyetler üretim tarafını da vurdu. Neredeyse her gün artan fiyatlar, üreticiyi ve vatandaşı zorlar hale getirdi.

Üretici artık üretim yaparken, hem vergilerden hem de üretim maliyetlerinden yakındı. Volvo da bu duruma dahil olanlardan oldu.

Volvo, artan maliyetleri vergileri sebep olarak göstererek bazı modellerinin satışını durduğunu açıkladı.

GÜMRÜK VERGİLERİ KARARI ETKİLEDİ

Volvo Türkiye, son zamanlarda yükselen gümrük vergileri ve bununla beraber artan maliyetlerin, sedan modellerin Türkiye pazarındaki satışlarını sürdürülemez duruma getirdiğini belirtti.

Özellikle Çin'de üretilen bu modellerin, vergi yükümlülükleri sebebiyle fiyatlarının rekabetçi olmaktan çıktığı belirtildi. Bu durum, Volvo'nun satış stratejisini gözden geçirmesine ve sedan segmentinde Türkiye pazarından çekilmesine neden oldu.

2024 YILINDA SATIŞLAR DURACAK

Volvo, sedan modellerin satışını 2024 yılı itibarıyla tamamen durduracak. Alınan bu karar, Türkiye pazarında büyük bir etki yaratacak ve özellikle Volvo'nun sadık müşteri kitlesi için önemli bir değişiklik anlamına gelecek. Şirket, bu segmentte satışların durdurulmasının ardından diğer modellerine odaklanmayı planlıyor.