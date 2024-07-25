Otomotiv devi Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı

Toyota'nın Sakarya'daki fabrikası, 29 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında planlı bakım ve revizyon çalışmaları nedeniyle üretimine üç hafta ara verecek. Bu süreçte gerçekleştirilecek olan çalışmalarla fabrikanın gelecekteki performansı ve verimliliği artırılacak.

TOYOTA, SAKARYA'DA ÜRETİMİ DURDURUYOR

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ileri teknolojilere sahip üretim hatları ve yüksek kalite standartlarıyla tanınıyor. Fabrikanın üretim kapasitesini ve operasyonel etkinliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Toyota'nın Sakarya'daki fabrikasında üretilen önemli modeller arasında Corolla ve Toyota C-HR bulunuyor. Bu modeller, fabrikanın üretim kapasitesini ve kalitesini dünya çapında yansıtan başarılı araçlar arasında yer alıyor.

COROLLA

Toyota'nın efsanevi modeli Corolla, Türkiye'de onikinci jenerasyonuyla üretiliyor. Yeni Corolla, Toyota'nın kendi kendine şarj edebilen hibrit teknolojisi ile donatılmış olup, sarsıntısız ve sessiz bir sürüş sunarken yüksek verimliliği ile de öne çıkıyor.

C-HR

Toyota C-HR, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından 2016 yılından bu yana üretiliyor. C segmentine yeni bir bakış açısı getiren bu crossover model, Türkiye'de üretilen ilk hibrit araç olma özelliği taşıyor. C-HR, Avrupa başta olmak üzere yüzde 90 oranında ihraç ediliyor ve dünya genelinde büyük beğeni topluyor.