Otomotiv devi Türkiye'den çekildi. 1939’da İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce kuruldu

Alman otomotiv sektörü zor günler geçirirken, başta BMW olmak üzere birçok küresel marka tesislerini kapatıyor ve binlerce çalışanıyla yollarını ayırıyor. Bu küçülme kararları, Alman otomotiv yan sanayisini de etkiledi. Linde + Wiemann'ın bu kararı, küresel otomotiv sektöründeki daralmanın bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Opsan, otomotiv ana sanayi için orijinal sac ve kaynak montajlı parçalar üreten Türkiye'nin en önemli otomotiv yan sanayi firmalarından biri. 1963 yılında İstanbul'da basınçlı kaplar ve sac şekillendirme alanında sanayi hayatına başlayan Opsan, 1976'da Oyak-Renault için kromajlı tampon üretimiyle otomotiv sektörüne adım attı. 2010 yılında Ersu Ailesi'ne ait Opsan ve Linde + Wiemann, ortaklık kurarak Linde Opsan'ı hayata geçirdi.

Linde Opsan, 25 bin metrekarelik iki ayrı tesiste yılda 130 milyon punta ve 55 milyon bağlantı elemanı kaynağı yapıyor. Toplam 475 çalışanı bulunan bu tesisler, 2012 yılında Ford Tourneo ve Ford Transit projeleri ile seri üretime başladı. Şirket, TOGG, Ford Otosan, TOFAŞ, Stellantis ve Magna gibi dev markalarla çalışıyor.

Linde + Wiemann, 1939 yılında Almanya'nın Dillenburg kentinde kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce faaliyete geçen şirket, Almanya ve Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerde de üretim yapıyor. Bu çekilme kararı, otomotiv sektöründeki küresel dinamiklerin yerel piyasalara yansımasının bir örneği olarak görülebilir.