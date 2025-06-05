Otomotiv devi üretimi durduruyor: En popüler modellerden biriydi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi üretimi durduruyor: En popüler modellerden biriydi

Japon otomotiv devi Suzuki’den flaş bir karar geldi. Japon üretici en popüler modellerinden biri olan Swift’in üretimini durdurma karar aldı. Üretimin durdurulmasının geçici bir süreç olduğu öğrenildi.

Japon otomobil üreticisi Suzuki Motor, Çin'in nadir toprak metalleri ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Japonya'da üretilen popüler Swift modelinin üretimine ara verdi. Nikkei’nin haberine göre, üretim 26 Mayıs’tan bu yana durdurulmuş durumda.

Şirket, daha önce Swift üretiminin 6 Haziran’a kadar geçici olarak durdurulacağını açıklamıştı, ancak o dönemde bu kararın gerekçesi paylaşılmamıştı.

Nadir toprak metalleri, elektrikli motorlar, bataryalar ve çeşitli elektronik sistemlerde kullanıldığından otomotiv endüstrisi için kritik öneme sahip. Çin ise bu materyallerin en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Uzmanlar, Çin’in ihracat kısıtlamalarının küresel otomotiv üreticileri üzerinde baskı yaratmaya başladığını ve bu durumun tedarik zincirlerinde daha fazla aksaklığa yol açabileceğini belirtiyor.

Suzuki’den üretimin ne zaman normale döneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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