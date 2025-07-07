Otomotiv devi yarım milyon aracı geri çağırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi yarım milyon aracı geri çağırdı

Otomotiv devlerinin arasında yer alan Nissan, motor arızası riski gerekçesiyle 480 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

Türkiye’de de yoğun talep göre Japon otomobil üreticisi, motor arızası riskini gerekçe göstererek, 480 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma kararı özellikle CV-Turbo motorlarının kullanıldığı Nissan ve Infiniti modellerini kapsıyor.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK


Türkiye, bu geri çağırma listesinde yer almazken, ABD’de yaklaşık 443 bin 900 araç, Kanada’da ise 37 bin 800 araç geri çağrılacak.

MOTOR HASARI UYARISI


Etkilenen araçlarda, motorun yatak bileşenlerinde tespit edilen üretim hatası bulunuyor. Bu hata, sürüş esnasında motor hasarına veya aracın tamamen arızalanmasına neden olabilir. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu hatanın araçlarda ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

IŞIKLAR VE MOTOR SESLERİNE DİKKAT!

Yetkililer yapılan açıklamada motorun hemen arızalanmasının beklenmediğini, ancak sürücülerin olağandışı motor sesleri veya gösterge panelinde beliren uyarı ışıkları gibi belirtilere dikkat etmeleri gerektiğini belirtti., Geri çağırma 1.5 litrelik üç silindirli ve 2.0 litrelik dört silindirli VC-Turbo motorlarını kapsıyor.

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