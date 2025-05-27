Otomotiv devinde büyük kriz: Genel merkez bile satılık!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devinde büyük kriz: Genel merkez bile satılık!

Otomotiv piyasasının devlerinden biri olan Nissan, iki yıl süren inşaatın ardından 2009 yılı itibariyle merkezini Tokyo'dan Yokohama'ya taşıdı. Minato-Mirai 21 bölgesinde yer alan görkemli binanın değerinin yaklaşık 700 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Nikkei Asia'dan gelen yeni bir rapora göre, genel merkez, Nissan'ın Mart 2026 sonuna kadar satmayı planladığı varlıklar listesinde bulunuyor.

Şirketin yeni atanan CEO'su Ivan Espinosa, yaklaşan varlık satışlarını açıkladı ancak Nissan, küresel merkezini satmaya karar verirse tesisi yeni sahibinden kiralayarak kullanmaya devam edebilir.

oto.jpg

McLaren de borcunu azaltmak için birkaç yıl önce Woking merkezli şirketiyle bir satış ve geri kiralama anlaşması yaparak aynı şeyi yapmıştı.

Nissan krizde ve Oppama ve Shonan'ın da aralarında bulunduğu iki yurtiçi lokasyonu da dahil olmak üzere yedi fabrikayı kapatarak tekrar toparlanmaya çalışacak. İşgücünde önemli bir azalma olacak, önümüzdeki yıllarda 20 bin kişi işten çıkarılacak. Nissan, maliyetleri düşürmek için bazı modellerin geliştirilmesini durduruyor.

Son Haberler
Deniz Yücel'den Erdoğan’a zehir zemberek sözler!
Deniz Yücel'den Erdoğan’a zehir zemberek sözler!
Anne olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu'ndan aşk dolu poz: Düşman çatlattı!
Anne olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu'ndan aşk dolu poz: Düşman çatlattı!
Bulaşık makinesinde yıkanmaları tehlikeli! Bu 5 eşyayı uzak tutun
Bulaşık makinesinde yıkanmaları tehlikeli! Bu 5 eşyayı uzak tutun
İki Milli Cimnastikci Almanya’da finale kaldı
İki Milli Cimnastikci Almanya’da finale kaldı
Suudi Arabistan, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Suudi Arabistan, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı