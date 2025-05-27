Otomotiv devinde büyük kriz: Genel merkez bile satılık!

Şirketin yeni atanan CEO'su Ivan Espinosa, yaklaşan varlık satışlarını açıkladı ancak Nissan, küresel merkezini satmaya karar verirse tesisi yeni sahibinden kiralayarak kullanmaya devam edebilir.

McLaren de borcunu azaltmak için birkaç yıl önce Woking merkezli şirketiyle bir satış ve geri kiralama anlaşması yaparak aynı şeyi yapmıştı.

Nissan krizde ve Oppama ve Shonan'ın da aralarında bulunduğu iki yurtiçi lokasyonu da dahil olmak üzere yedi fabrikayı kapatarak tekrar toparlanmaya çalışacak. İşgücünde önemli bir azalma olacak, önümüzdeki yıllarda 20 bin kişi işten çıkarılacak. Nissan, maliyetleri düşürmek için bazı modellerin geliştirilmesini durduruyor.