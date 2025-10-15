Otomobil bakım ve onarım platformlarında yapılan paylaşımlara göre, BMW üretimi N47 motor Toyota’nın Avensis ve Verso modellerinde de kullanıldı. Belirtildiğine göre: bu motorlarda zamanla “yatak sarması” olarak bilinen ciddi bir arızası yaşanıyor.

Ekonomim'de yer verilen habere göre, otomobil uzmanları, yaşanılan bu durumun motorun iç parçalarının aşırı sürtünmeye maruz kalmasından kaynaklandığını, yüksek sıcaklıkta çalışan sistemin zamanla yatak ve piston bileşenlerine zarar verdiğini ifade ediyor.

UZMANLAR NEDENLERİ SIRALADI

Sektör kaynakları tarafından aktarılana göre, aynı motorun BMW modellerinde 184 beygir güç üretmesine karşın Toyota’da 126 beygir seviyesinde kullanılması, tasarım farkları nedeniyle farklı stres koşulları oluşturabildiğini belirtirken, uzmanlar tarafından yağlama sistemindeki yetersizlik veya yüksek sıcaklık altında uzun süreli kullanımın yatak sarmayı tetikleyebileceğine de dikkat çekiliyor.

Türkiye’de Avensis ve Verso sahibi olan birçok vatandaşın benzer şikayetlerde bulunduğu öne sürülürken, uzmanlar bu motorlara sahip araç kullanıcılarını yağ seviyesi ve motor sıcaklığını düzenli kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.