Otomotiv devinde işler kötüye gidiyor: Fabrikalarda üretim durdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devinde işler kötüye gidiyor: Fabrikalarda üretim durdu

Japon otomotiv devi Nissan’da işler yolunda gitmiyor. Gelen son haberlere göre dev üretici Japonya’daki bazı fabrikalarda üretimi durdurdu.

Otomotiv endüstrisinde kendini yenilemeyen ve eski kalanlar elenmeye başladı. Elektrikli otomobil teknolojisi, Çin'in agresif otomotiv sektörü teşvikleri ve yenilikleri sektörde dengeleri değiştirdi.

Japon basınında çıkan haberlere göre, Nissan Motor, Japonya'daki bazı fabrikalarında faaliyetlerini durdurarak iş modelini yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Japon medya kuruluşu, sadece işlerin askıya alınması veya fabrikaların tamamen kapatılması konusunda kesin kararın henüz alınmadığını belirtti.

Bu hamle zor bir dönem yaşayan otomobil üreticisinin aşırı üretimini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Medyada yer alan haberlere göre şirket daha önce 20.000 çalışan çıkaracağını açıklamıştı.

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