Otomotiv devinde yakıt pompası depremi: 850 bine yakın aracı geri çağrıldı

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) raporuna göre, Ford'un düşük basınçlı yakıt pompaları arızalanarak motorun durmasına neden olabilir. NHTSA, bu konuda altı şikayet aldığını ve etkilenen araçların yüzde 10'unda kusur bulunduğunu tahmin ediyor. Yakıt seviyesi düşükken veya sıcak havalarda arızaların daha sık görülebileceği belirtiliyor.

HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?

Geri çağırma, Lincoln Aviator, F-150 kamyonetler ve Mustang gibi birçok Ford modelini kapsıyor. Etkilenen diğer modeller arasında 2021-2023 Bronco, 2022 Expedition, 2021-2023 Explorer ve 2021-2022 Lincoln Navigator bulunuyor. Ayrıca, bazı 2021-2022 F-150'ler ile 2021-2023 arası F-250 SD, F-350 SD, F450 SD ve F550 SD serisi araçlar da listede yer alıyor. Ford, çözüm üzerinde çalıştığını ve henüz bir kaza veya yaralanma raporu olmadığını bildirdi.

FORD İÇİN ZORLU BİR DÖNEM

Bu geri çağırma, Ford için son bir yıldır devam eden büyük geri çağırmaların sonuncusu. Şirket, 2024 Haziran'ı ayında da 534 bin 755 aracı kapsayan altı farklı geri çağırma yapmıştı. Ford, 2022 ve 2023 yıllarında en çok geri çağırma yapan üretici olmuş, 2024'te ise üçüncü sıraya gerilemişti. Ford CEO'su Jim Farley, 2024'teki kazanç çağrısında geri çağırmalar için yıllık 4,8 milyar dolar harcadıklarını belirtmişti.