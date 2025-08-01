Otomotiv devinden devrim niteliğinde adım. Gösterge paneli tarih oluyor!

Yıl sonuna kadar tanıtılması planlanan yeni nesili otomobillerde rekabeti kızıştıcak teknolojik özellikler yer alıyor. Otomobil tutkunlarında büyük merak oluşturan bu özellikler piyasada yeni atılacak adımları da hareketlendiriecek gibi görünüyor.

RENAULT CLİO 6

Renault’un Clio 6'nın tasarım yönünden devrim niteliğinde adımlar atması öngörülüyor. Detaylarına ilişkin doneler gizli tutsa da yeni nesilde daha geniş bir iç mekan sunulacağı ve dizel motor seçeneklerine veda edilerek hibrit ve elektrikli motorlara odaklanılacağı biliniyor.

PEUGEOT 308 (MAKYAJLI):

Peugeot ise popüler modeli 308'de güncellemeye gitti. 2025 yılının sonuna doğru tanıtılması beklenen makyajlı 308’in tasarım anlamında daha yenilikçi bir görünüm kazanması ve için motor gamını da güncelleme fırsatını değerlendirmesi bekleniyor.

BMW İX3:

Yeni X3'ün tamamen elektrikli versiyonu olan bu model, BMW için bir dönüm noktası olarak adlandırıyor. Bunun nedeni ise , bu modelin markanın gelecekteki elektrikli modelleri için özel olarak geliştirilen "Neue Klasse" platformu üzerinde yükselecek ilk otomobil olacak olması. Öte yandan ön camın tabanı boyunca uzanan ve tüm gösterge panelini kaplayan yenilikçi bilgi-eğlence ekranı gibi teknolojilerle donatılması bekleniyor.