Otomotiv devinden piyasayı sarsacak karar: 400 çalışanı etkileyecek!

Bu hamle, küresel otomotiv sektöründeki tedarik zinciri krizinin en somut yansımalarından biri olarak görülüyor. 2025 itibarıyla Avrupa'da artan enerji maliyetleri, elektrikli araç (EV) geçişinin yarattığı belirsizlik ve Çin rekabeti, Japon tedarikçileri köşeye sıkıştırıyor. Uzmanlar, bu tür kapatmaları "Alman polikrizi"nin bir parçası olarak nitelendirirken, işsiz kalan işçilerin psikolojik ve ekonomik travmalarını vurgulayan bilimsel araştırmalar, toplumsal maliyetin boyutlarını ortaya koyuyor.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ KRİZİ VE MUSASHİ'NİN STRATEJİK HAMLESİ

Musashi Seimitsu Industry, Honda Grubu'na bağlı bir tedarikçi olarak, şanzıman dişlileri, süspansiyon bileşenleri ve diferansiyel sistemleri üretiyor. Şirketin Avrupa'daki üç fabrikasından ikisi (muhtemelen Bockenau ve Grolsheim'daki tesisler) 2025 sonuna kadar kapanacak, üçüncü fabrikada ise personel azaltılacak. Bu karar, şirket kaynaklarına göre, artan üretim maliyetleri ve EV geçişinde geleneksel içten yanmalı motor parçalarına olan talebin düşmesinden kaynaklanıyor. Reuters'a göre, Musashi'nin Avrupa satışlarının %50'si Honda'ya bağımlı; ancak Honda'nın EV odaklı stratejisi, tedarikçileri yeniden konumlandırmaya zorluyor.

Otomotiv sektöründeki genel kriz, Japon tedarikçileri özellikle vuruyor. Center of Automotive Management'tan (CAM) uzman Stefan Bratzel, "Alman polikrizisi" olarak adlandırdığı durumu, "EV'ye geçişte Alman üreticilerin yazılım ve elektronik bileşenlerde geride kalması, tedarik zincirini kırılgan hale getiriyor" diye açıklıyor. Bratzel'in analizine göre, 2025'te Avrupa'da otomotiv istihdamı %10 azalabilir; Japon tedarikçiler gibi Musashi, yüksek maliyetli Avrupa operasyonlarını Asya'ya kaydırmayı tercih ediyor. Benzer şekilde, Bochum Center for Automotive Research Direktörü Ferdinand Dudenhöffer, "Almanya rekabet gücünü kaybetti; tedarikçiler fabrikalarını yurtdışına taşımak zorunda kalacak" diyor ve bu kapatmaları, sektörün %5'lik GSYİH katkısını riske atan bir felaket olarak nitelendiriyor.

Bilimsel araştırmalar, fabrika kapatmalarının sadece ekonomik değil, sağlık ve sosyal etkilerini de doğruluyor. Norveç'te 1975'te bir balık konserve fabrikasının kapanmasını inceleyen 10 yıllık bir kohort çalışması, işsiz kalan işçilerin istihdam oranlarının kontrol grubuna göre %44'te kaldığını ve engellilik emekliliği oranlarının 3 kat arttığını gösterdi. Bu, mental sağlık sorunlarının (depresyon, anksiyete) ve fiziksel hastalıkların (kalp rahatsızlıkları) uzun vadeli etkilerini vurguluyor. Benzer bir meta-analiz, fabrika kapatmalarının kısa vadede ruh sağlığını bozduğunu ve primer sağlık hizmetleri kullanımını %20 artırdığını belirtiyor; ancak uzun vadeli fiziksel sağlık verileri yetersiz kalıyor.

400 İŞÇİNİN ÖTESİNDE BİR DALGA

Musashi'nin kararı, Rheinland-Pfalz bölgesindeki Bockenau ve Grolsheim gibi küçük kasabaları vuracak. Yaklaşık 400 işçi (çoğunlukla nitelikli montaj ve mühendislik personeli) işsiz kalırken, dolaylı etkiler tedarik zincirini sarsacak. Alman Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA) verilerine göre, 2020'den beri Avrupa'da otomotiv tedarikçilerinde 100.000'den fazla iş kaybı yaşandı; yarısı iflas ve kapatma kaynaklı. Bu, yerel ekonomilerde %30 istihdam kaybına yol açıyor; örneğin, İspanya'da büyük fabrika kapatmaları, sektördeki dolaylı işleri %744 artırarak toplam etkiyi büyütüyor.

"İŞÇİLERİN AİLELERİNİ VURUYOR"

Dudenhöffer, "Bu kapatmalar, işçilerin ailelerini ve toplulukları vuruyor. Yeni işlerde maaşlar %20-30 düşüyor ve yeniden eğitim programları yetersiz" diyor. Avustralya'da otomotiv fabrikası kapatmaları üzerine bir çalışma, etkilenen işçilerin %74'ünün yeni işlerde daha düşük ücret aldığını ve gelir kaybının %15'e ulaştığını gösteriyor. Avrupa'da benzer bir trend: ZF Friedrichshafen gibi Alman tedarikçiler 14.000 işçi kesintisi planlarken, Japon firmalar da Bosch ve Continental ile aynı kaderi paylaşıyor.

Japon perspektifinden bakıldığında, Musashi gibi tedarikçiler EV'ye geçişte zorlanıyor. Japonya Otomotiv Üreticileri Birliği (JAMA) Başkanı Akio Toyoda, "Yarı iletken ve batarya tedarik zincirleri kırılgan; Avrupa'daki yüksek maliyetler, Asya'ya kayışı hızlandırıyor" diyor. JAMA'nın 2024 raporu, Japon tedarikçilerin Avrupa'da %2,7 pazar payı kaybı yaşadığını ve kar marjlarının %5'in altına düştüğünü belirtiyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: YENİDEN EĞİTİM VE POLİTİKA MÜDAHALELERİ

Uzmanlar, acil müdahaleleri savunuyor. Bratzel, "Hükümetler, EV'ye geçiş için sübvansiyonları artırmalı ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmeli" diyor. Alman hükümeti, Scholz'un EV teşviklerini kesmesi eleştiriliyor; VDA (Alman Otomotiv Birliği), "Şarj altyapısı yetersizliği satışları %20 düşürüyor" uyarısında bulunuyor. Yeniden eğitim programları kritik: ABD'de otomotiv işsizleri için UAW-Ford anlaşması, işçilerin %80'ini yeniden entegre etti.

Musashi'nin kapatma kararı, otomotiv krizinin bir simgesi. 400 işçinin hikayesi, binlerce ailenin geleceğini belirleyecek. Politika yapıcılar ve sektör devleri, bu krizi fırsata dönüştürmek için harekete geçmeli.