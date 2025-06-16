Otomotiv devinden Renault hamlesi!

Reuters’da yer alan habere göre şirketin CEO’su Ivan Espinosa’nın Nikkei gazetesine verdiği demeçte, yaklaşık yüzde 5 oranındaki hissenin satışa çıkarıldığı ve bu işlemin Nissan’a yaklaşık 100 milyar yen (yaklaşık 640 milyon dolar) gelir sağlayacağı bildirildi.

Espinosa, hisse satışının stratejik bir karar olduğunu ve elde edilen gelirin büyük bölümünün yeni ürün geliştirme yatırımlarına aktarılacağını vurguladı. “Çapraz hisse sahipliğimizi azaltarak kaynaklarımızı daha etkin kullanmayı hedefliyoruz” ifadesini kullanan Espinosa, satış kararının Renault ile olan ortaklığın sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti

Bununla birlikte Renault’nun CEO’su Luca de Meo’nun görevinden ayrılacağını açıklaması da piyasalarda hareketlilik yarattı. Renault hisseleri bu gelişmenin ardından yüzde 6’nın üzerinde değer kaybetti. Nissan’ın hisse satış hamlesi de bu düşüşü destekleyen kritik faktörlerden biri oldu.