Otomotiv devinden restoran hamlesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devinden restoran hamlesi!

Otomotiv dünyasında çığır açan teknolojileriyle devleşen Tesla, Hollywood bölgesinde restoran hamlesi yaptı.

Elektrikli araç ve enerji sektörünün öncüleri arasında yer alan Tesla’nın restoran dünyasına adım atması global çapta büyük ses getirdi.

“Tesla Diner” adıyla hizmet verecek olan şirketin ilk restoranı ABD’nin Los Angeles kentindeki Hollywood bölgesinde hizmet vermeye başladı.

tesla.jpg

Tesla Diner sadece bir restoran değil, aynı zamanda yüksek kapasiteli bir Supercharger istasyonu olarak retro-fütüristik tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Müşteriler, araçlarını şarj ederken yemek yiyebiliyor. Böylece Tesla, otomotiv, enerji ve robotikten sonra perakende yemek hizmeti sektöründe de varlık göstermeye başladı.

RESTORAN ŞUBELEŞECEK

Tesla CEO’su Elon Musk, açılışta yaptığı açıklamada bu konseptin hızla yaygınlaşacağını belirterek, “Başarılı olursa Tesla Diner’ları ABD genelinde ve uluslararası alanda, özellikle uzun yol güzergahlarında görmeye başlayacağız” dedi.

Son Haberler
Galatasaraylı Hafız Fatih hayatını kaybetti
Galatasaraylı Hafız Fatih hayatını kaybetti
Ali Koç bırakıyor, Süper Lig kulüpleri yeni başkan olarak onu istiyor!
Ali Koç bırakıyor, Süper Lig kulüpleri yeni başkan olarak onu istiyor!
Eyüpspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
Eyüpspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
Otomotiv devinden restoran hamlesi!
Otomotiv devinden restoran hamlesi!
CHP'li belediyenin su kuyularına sabotaj! 'Sabotajı magazinleştirmeyeceğiz, suyu yeniden getireceğiz'
CHP'li belediyenin su kuyularına sabotaj! 'Sabotajı magazinleştirmeyeceğiz, suyu yeniden getireceğiz'