Otomotiv devinden restoran hamlesi!

Elektrikli araç ve enerji sektörünün öncüleri arasında yer alan Tesla’nın restoran dünyasına adım atması global çapta büyük ses getirdi.

“Tesla Diner” adıyla hizmet verecek olan şirketin ilk restoranı ABD’nin Los Angeles kentindeki Hollywood bölgesinde hizmet vermeye başladı.

Tesla Diner sadece bir restoran değil, aynı zamanda yüksek kapasiteli bir Supercharger istasyonu olarak retro-fütüristik tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Müşteriler, araçlarını şarj ederken yemek yiyebiliyor. Böylece Tesla, otomotiv, enerji ve robotikten sonra perakende yemek hizmeti sektöründe de varlık göstermeye başladı.

RESTORAN ŞUBELEŞECEK

Tesla CEO’su Elon Musk, açılışta yaptığı açıklamada bu konseptin hızla yaygınlaşacağını belirterek, “Başarılı olursa Tesla Diner’ları ABD genelinde ve uluslararası alanda, özellikle uzun yol güzergahlarında görmeye başlayacağız” dedi.