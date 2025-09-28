Otomotiv devinden şaşırtan karar: Yeni satışa çıkmıştı iptal edildi!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektirikli araçlar hayatımıza dahil olsa da yaşanan teknik aksaklıklar ve yüksek maliyetler elektrikli araçlara olan ilgiyi azalttı bununla birlikte ABD’de federal vergi indirimlerinin sonlanmasıyla elektrikli araç satışlarının düşüşe geçeceğine ilişkin endişeler de artıyor. Otomotiv devi bu kapsamda kritik bir açıklama yaptı.

Global çapta elektrikli araçların otomotiv sektörüne dahil olmasıyla birlikte, teknoloji ve doğa dostu bir kullanımı öncelemesi elektrikli araçların tercih sebeplerinden biri olarak ön plana çıkıyordu. Ancak ABD’deki federal vergi indirimlerinin sona ermesi kararıyla birlikte elektrikli araç satışlarının düşüşe geçeceğine dair öngörüler artış gösterdi.

Bununla birlikte otomotiv sektörünün önde gelen markalarından biri olan Honda‘nın hamlesi de dikkat çekti. Honda ve GM ortaklığıyla ABD için üretilen Acura ZDX’i, piyasaya henüz sürülmüş olmasına rağmen üretimden kaldırdı.

Şirket sözcüsü Chris Naughton tarafından yapılan açıklamada bu kararın, "ürün portföyünü müşterilerin ihtiyaçları ve piyasa koşullarıyla daha iyi uyumlu hale getirmek" amacıyla alındığı aktarıldı.

