Otomotiv devinden üretimler durdu iddiasına yanıt

Kaynak: Haber Merkezi
Tesla fabrikasında meydana gelen yangının ardından üretim durduruldu. Üretimin devam edip etmeyeceğine dair sosyal medyada tartışmalar devam ederken şirket tarafından konuya ilişkin açıklama geldi.


Tesla, Almanya’daki Gigafactory’nin batarya paketleme bölümünde meydana gelen yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek, araç üretiminde herhangi bir aksama yaşanmadığını açıkladı.

Şirket tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, yangının 15 dakika içinde söndürüldüğü ve operasyonların kesintisiz sürdüğü belirtildi. Bununla birlikte Tesla, Pazartesi gününden bu yana fabrikadaki başka bir yangın gerekçesiyle tesisin bazı bölümlerinin kapalı olduğunu daha önce duyurmuştu.

otomb.jpg

Alman gazetesi Handelsblatt’ın aktardığına göre, Berlin yakınlarındaki Grünheide’de bulunan fabrikada batarya üretim bölümünde çalışanlar tahliye edildi, tesisin bazı bölümleri ise güvenlik nedeniyle kordon altına alındı.

Yangın haberlerine rağmen Tesla hisseleri Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde kayda değer bir hareket göstermedi. Hisse fiyatı %0,1’den az düşüşle 323,78 dolara geriledi.

