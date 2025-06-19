Otomotiv devinden uzay endüstrisine jet giriş: SpaceX’e rakip olacak!

Honda‘nın bu atılımı aslında 2021 yılında başlattığı uzay teknolojileri araştırma sürecinin bir parçası olarak devam ediyor. Araştırma ve geliştirme birimi tarafından yürütülen süreç sayesinde geliştirilen sistem uçuş sırasında kararlılık, iniş doğruluğu ve yeniden kullanılabilirlik mekanizmalarının tespit edilmesini hedefliyor.

Honda hayata geçirdiği bu teknoloji ile birlikte 2029 yılına kadar yörünge altı bir fırlatma gerçekleştirmeyi hedefliyor bu doğrultuda atılan adımlarla şirket Space X ve Blue origin gibi uzay girişimlerinin yer aldığı küresel uzay ekonomisine daha da yaklaşmış oluyor.

Japonya’nın Hokkaido bölgesinde yapılan teste kaydedilen veriler şöyle;Yakıt hariç 900 kilogram gelen araç, yaklaşık 275 metre irtifaya kadar çıktı ve sadece bir dakika süren uçuşun ardından yere yalnızca 37 santimetre sapmayla iniş gerçekleştirdi.