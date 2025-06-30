Otomotiv devinin 250 bin aracı geri çağırıldı. Ölümcül hata yapmışlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devinin 250 bin aracı geri çağırıldı. Ölümcül hata yapmışlar

Chrysler’in ana şirketi Stellantis, ABD’de 250 binden fazla aracı, yan perde hava yastıklarındaki ölümcül montaj hatası nedeniyle geri çağırdı. Pacifica ve Voyager modelleri için ücretsiz onarım başlıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Chrysler’in ana şirketi Stellantis’in 250 bin 651 aracı, yan perde hava yastıklarındaki montaj hatası nedeniyle geri çağırdığını açıkladı. 2022-2025 model bazı Chrysler Pacifica ve Voyager araçlarını kapsayan bu sorun, hava yastıklarının çarpışma anında yeterli basıncı koruyamaması sonucu ciddi yaralanma riski taşıyor.

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NHTSA, bu hatanın fırlama ve ağır yaralanmalara yol açabileceğini belirtti. Stellantis, bayilerin araçları ücretsiz inceleyeceğini ve gerekli durumlarda hava yastıklarını değiştireceğini duyurdu. Şirket, şu ana kadar bu kusurdan kaynaklı kaza veya yaralanma bildirimi almadığını ifade etti. Müşterilere, geri çağırma bildirimlerindeki talimatlara uyma çağrısı yapıldı.

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Stellantis, güvenlik standartlarına bağlılığını vurgulayarak, araç sahiplerine en kısa sürede yetkili servislere başvurmalarını önerdi. Geri çağırma süreci, markanın müşteri güvenliğine verdiği önemi gösterirken, otomotiv sektöründe kalite kontrol süreçlerinin kritikliği bir kez daha ortaya çıktı. Araç sahipleri, Stellantis’in resmi web sitesinden veya bayilerden detaylı bilgi alabilir.

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