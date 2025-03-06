Otomotiv devinin "Amiral gemisi" Türkiye'de. Fiyatı belli oldu

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Otomotiv devinin "Amiral gemisi" Türkiye'de. Fiyatı belli oldu

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye pazarında iddialı bir giriş yaparak amiral gemisi SUV modeli Tang'i tanıttı. 7 kişilik oturma kapasitesi, 530 km menzil ve üstün güvenlik donanımlarıyla dikkat çeken modelin fiyatı ise 3 milyon 675 bin TL olarak belirlendi.

Türkiye’de fabrika kurma çalışmaları devam eden Çinli otomobil üreticisi BYD, markanın en büyük SUV modeli Tang’i satışa sundu. Elektrikli ve dört tekerlekten çekişli E segment SUV, Mart ayının ilk haftasında showroomlarda yerini alacak.

108.8 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile donatılan Tang, 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sunuyor. 170 kW DC hızlı şarj desteğiyle markanın en yüksek şarj kapasitesine sahip modeli olan Tang, çift elektrik motoru sayesinde 380 kW (517 HP) güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.9 saniyede ulaşıyor.

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Araçta yol konforunu artıran DiSus-C Akıllı Süspansiyon Kontrolü gibi ileri seviye sistemler bulunuyor. Bu sistem, yol koşullarını analiz ederek süspansiyon sertliğini otomatik olarak ayarlıyor ve her zeminde konforlu sürüş sağlıyor.

Tang, 4970 mm uzunluk, 1955 mm genişlik ve 1745 mm yükseklik ölçülerine sahip. 7 koltuklu kullanımda 235 litre olan bagaj hacmi, 5 koltukta 940 litreye, arka koltuklar yatırıldığında ise 1.655 litreye çıkıyor. Kabin tasarımında taba renkli Nappa deri döşeme tercih edilirken, dış gövde renkleri arasında Antrasit Gri, Saf Beyaz ve İnci Siyahı seçenekleri sunuluyor.

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Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan araçta, Sürücü Yorgunluk Algılama, Adaptif Hız Sabitleme, Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Algılama ve Otonom Acil Fren gibi gelişmiş güvenlik sistemleri yer alıyor.

BYD Tang, üst düzey performansı, geniş iç hacmi ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla Türkiye pazarında dikkat çekiyor. Aracın satış fiyatı ise 3 milyon 675 bin TL olarak açıklandı.

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