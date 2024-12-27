Otomotiv devinin efsane ismi Osamu Suzuki hayatını kaybetti

Japonya ve otomotiv sektörünün efsane isimi Osamu Suzuki yaşamını yitirdi.

Suzuki Motor'u onlarca yıl boyunca işleten ve şirketin küresel genişlemesini sağlayan Suzuki 94 yaşındaydı.

Şirketten yapılan açıklamada iş insanının 25 Aralık 2024 tarihinde lenfoma nedeniyle öldüğü duyuruldu.

Asıl adı Osamu Matsuda olun iş insanı görev süresi boyuna Kuzey Amerika ve Avrupa'da araç satmak için General Motors ve Volkswagen ile ortaklıklar kurdu. Hindistan'da firması adına baskın bir pazar payına ulaştı.

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1978'den beri şirket başkanı, yönetim kurulu başkanı ve CEO olarak görev yapan Suzuki, 2021'in Haziran ayında emekli olup danışman olarak görevine devam etti.

KARISININ SOYADINI ALDI

30 Ocak 1930'da doğan Osamu'nun banka memuru olarak başlayan kariyeri Suzuki Motor'un kurucusu Michio Suzuki'nin torunu Shoko Suzuki ile evlenince değişti. Ailenin erkek varisi olmadığından iç güveysi olarak aileye katıldı ve soyadını Suzuki olarak değiştirdi. Osamu, şirketi yöneten dördüncü evlatlık oğlu oldu.

CİMRİLİĞİYLE TANINIYORDU

Golfe olan ilgisiyle bilinen Osamu Suzuki, tüm dünya tarafından Suzuki'yi dünyanın en büyük küçük otomobil üreticilerinden biri haline getirmesiyle tanınıyor.

Cimriliğiyle tanınan Osamu, sürekli maliyetleri azaltmanın yolunu arıyordu. Boya tasarrufu için fabrikanın zemin rengini bile değiştirmişti.