Otomotiv devinin efsanevi modeli yollara geri dönüyor. Türkiye'de peynir ekmek gibi satılıyordu

Ford’un efsanevi modeli Fiesta, iki yıl aradan sonra yenilenmiş haliyle geri dönüyor! Elektrikli ve hibrit versiyonlarıyla Avrupa yollarını fethedecek model, Türkiye’de de heyecan yaratıyor.

1976’dan 2023’e kadar 22 milyon adet üretilen Fiesta, 7 Temmuz 2023’te son aracını banttan indirmişti. Ancak Alman otomotiv yayını Automobilwoche’ye göre, Ford, Fiesta’yı modern teknolojiyle donatılmış olarak yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ford’un Avrupa’daki stratejisi, elektrikli ve hibrit araçlara odaklanıyor. Markanın üst düzey yöneticilerinden Christoph Herr, bu yöndeki yatırımların artacağını vurguladı. Fiesta’nın yeni neslinin, Ford’un Explorer ve Capri modellerinde kullandığı Volkswagen’in MEB elektrikli araç platformu üzerine inşa edilebileceği konuşuluyor.

Bu platform, enerji verimliliği ve performansıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Ford’un 2024’te üretimden kaldırılan Focus modelini de gelecekte yeniden canlandırabileceği belirtiliyor. Her iki modelin de elektrikli veya hibrit versiyonlarla geri dönmesi, markanın çevreci vizyonunu güçlendiriyor.

Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip Fiesta’nın yeni versiyonu, uygun fiyat ve modern özellikleriyle yine büyük ilgi görmesi bekleniyor. Ford henüz resmi bir açıklama yapmasa da, otomotiv sektöründe bu gelişme heyecan yarattı.