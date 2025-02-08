Otomotiv devleri araçlarını geri çağırıyor. Birinde ölümcül hata tespit edildi

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Otomotiv devleri araçlarını geri çağırıyor. Birinde ölümcül hata tespit edildi

Toyota arka fren hortumlarının hasar görmesi, bazı araçların da emniyet kemerlerinde hasar olabileceği şüphesiyle 140 bin, Ford ise yaklaşık 73 bin aracını potansiyel hatalı arka görüş kamerası nedeniyle geri çağırıyor.

Toyota ve Ford, araçlarındaki potansiyel güvenlik sorunları nedeniyle geri çağırma işlemi başlattı. Toyota, fren hortumları ve emniyet kemerlerindeki olası hatalar nedeniyle 140 bin aracı geri çağırırken, Ford ise arka görüş kamerası sorunu nedeniyle yaklaşık 73 bin aracını kontrol altına alıyor.

TOYOTA 140 BİN ARAÇ

Toyota, fren hortumlarındaki potansiyel hasar ve emniyet kemeri problemleri nedeniyle 140 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Şirket, özellikle 2024 ve 2025 model yıllarına ait Tacoma 4x4, Toyota Camry ve Lexus RX modellerinin etkilendiğini belirtti. Geri çağırmalar, özellikle Tacoma araçlarındaki arka fren hortumlarının çamur ve kir birikmesi sonucu hasar görmesi riskiyle ilgili.

Bununla birlikte, bazı Camry ve Lexus RX araçlarının ikinci sıra orta emniyet kemerlerinin üretim sırasında hasar görmüş olabileceği ifade ediliyor. Toyota, Nisan 2025'e kadar müşterilerini bilgilendireceğini duyurdu ve her iki geri çağırma için de ücretsiz onarım yapılacağı garantisini verdi.

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FORD 73 BİN ARAÇ

Ford, potansiyel bir arka görüş kamerası arızası nedeniyle yaklaşık 73 bin aracını geri çağırma işlemi başlattı. Şirket, bazı araçlardaki arka görüş kamerasının zaman zaman karardığını veya çarpık görüntüler sunduğunu tespit etti.

Bu sorun, belirli araçlara takılan kameralardan kaynaklandığı düşünülüyor. Ford, herhangi bir kazaya veya yaralanmaya dair rapor almadığını belirtti. 2021-2022 yıllarına ait çeşitli Ford ve Lincoln modelleri bu geri çağırmadan etkilendi.

Toyota, fren hortumu ve emniyet kemeri sorunları nedeniyle 140 bin aracı geri çağırırken, Ford da arka görüş kamerasındaki arızalar nedeniyle 73 bin aracını kontrol altına alıyor. İki şirket de sorunun çözülmesi için araç sahiplerini bilgilendiriyor.

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GERİ ÇAĞIRILAN MODELLER

Geri çağırma işlemi Toyota’nın 2025 model Camry, Lexus RX, Lexus NX ve 2024-2025 model yıllarına ait Tacoma araçlarını kapsıyor. Şirket, araçlardaki sorunların ücretsiz olarak çözüleceğini açıkladı.

Ford, 2021-2022 model Expedition, Super Duty, F-serisi ve bazı Lincoln Corsair araçlarını geri çağırıyor. Arka görüş kamerasındaki potansiyel hata nedeniyle söz konusu araçların kontrol edilmesi isteniyor.

Her iki otomotiv devi, güvenlik önlemleri ve araç sahiplerinin bilgilendirilmesi adına hızlı bir geri çağırma süreci başlattı. Toyota ve Ford, söz konusu sorunlar için ücretsiz onarım imkânı sunuyor.

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