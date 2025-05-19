Otomotiv devlerine Çin darbesi! En çok satanlar arasına girdi

Bir dönem küçük bir otomobil üreticisi olan Seres Group, yaklaşık 4 yılda dev markaları gerisinde bırakan bir güç haline geldi. Eski adı DFSK Motor olan Seres, 2021 yılında telekomünikasyon devi Huawei Technologies Co. ile ortaklık kurarak Aito marka premium elektrikli ve hibrit spor araçlarını piyasaya sürdü. O zamandan beri Seres baş döndürücü bir yükseliş yaşadı. Satışlar üç yıl içinde üçe katlanarak 2024 yılında yaklaşık 427.000 araca ulaşırken, şirketin Şanghay'da işlem gören hisseleri yüzde 120 arttı.



Aito, popüler M9 SUV'u ile geçen yıl Çin'de 500.000 yuan ve üzeri kategoride en çok satan otomobil markası oldu. Şangay merkezli otomotiv danışmanlık şirketi ThinkerCar'ın verilerine göre, Huawei'nin Harmony işletim sistemi, üç ekranlı gösterge paneli ve çift bölgeli klima ve ortam aydınlatması gibi seçeneklere sahip geniş modelin teslimatları 151.000 adet civarında gerçekleşti. M9'un en temel bataryalı EV versiyonu 509,800 yuandan başlıyor.



Seres Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Xinghai Nisan ayındaki Şangay otomobil fuarında yaptığı açıklamada, Aito'nun amiral gemisi modellerinin "Çin'deki lüks otomobil pazarını yeniden şekillendirdiğini" söyledi.

CESUR ADIMLAR ATTILAR

Bu aynı zamanda Çin'in akıllı telefon üreticileri Huawei ve Xiaomi Corp'un başarısının da bir kanıtı. İkili, bağımsız olarak, yaklaşık dört yıl önce elektrikli araç pazarına girmekten bahsetmeye başladıklarında, büyük miktarda şüphecilikle karşılaştılar. Xiaomi'nin satışları Mart ayı sonlarında araçlarından birinin karıştığı ölümcül bir kazadan etkilendi, ancak buna rağmen SU7 sedanı sağlıklı talep görmeye devam ediyor.