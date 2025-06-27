Otomotiv pazarı hareketlendi: Tayland'da 21 ay sonra ilk artış

Güneydoğu Asya'nın en büyük otomotiv üretim üslerinden biri olan Tayland'da araç satışları, mayıs 2025'te yıllık bazda yüzde 4,73 artarak 52.229 adede ulaştı. Tayland Endüstri Federasyonu FTI tarafından açıklanan verilere göre, bu büyüme, bir önceki ay kaydedilen yüzde 0,97'lik artışın ardından sektörde üst üste ikinci aylık yükselişi temsil ediyor. Özellikle bataryalı elektrikli araç satışları yüzde 118,64, şarj edilebilir hibrit araçlar yüzde 234,68 ve içten yanmalı binek otomobiller yüzde 3,19'luk artışla dikkat çekti.

TİCARİ ARAÇLARDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Sektördeki olumlu tabloya rağmen, pikap ve benzeri ticari araç satışlarında önemli bir düşüş yaşandı. Ticari araç satışları yüzde 24,84 oranında geriledi. FTI yetkilileri, bu düşüşün temel nedenleri arasında kredi onaylarındaki sıkılaşma, hanehalkı borçluluğunun yüksek seyretmesi ve özel sektör yatırımlarındaki durgunluğu gösterdi. Bu durum, genel otomotiv pazarındaki toparlanmaya rağmen bazı segmentlerdeki kırılganlığı ortaya koydu.

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ÜRETİMDE YİRMİ BİR AY SONRA İLK ARTIŞ

Mayıs ayı, Tayland otomotiv üretimi için de önemli bir dönüm noktası oldu. Yirmi bir ay sonra ilk kez yıllık bazda bir artış kaydeden otomobil üretimi, yüzde 10,32 yükselişle 139.186 adede ulaştı. Bu artış, sektördeki genel canlanmanın bir göstergesi olarak yorumlandı. Ancak, Ocak-Mayıs 2025 döneminde toplam araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,82 düşüşle 594.492 adet olarak gerçekleşti. Bu durum, yılın ilk beş ayındaki genel üretimin hala geçen yılın gerisinde kaldığını gösteriyor.

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İHRACATTA YAVAŞLAMA SÜRÜYOR

Toyota ve Honda gibi küresel otomobil devleri için önemli bir ihracat merkezi olan Tayland, mayıs ayında araç ihracatında yıllık bazda yüzde 1,7'lik bir düşüş bildirdi. Nisan ayındaki yüzde 6,3'lük daralmanın ardından bu düşüşün yavaşlaması, ihracat pazarında bir miktar iyileşme sinyali verse de, genel olarak küresel talebin hala tam anlamıyla toparlanamadığını gösteriyor. Tayland'ın ekonomik sağlığı açısından otomotiv ihracatındaki performansın önümüzdeki dönemde yakından takip edilmesi bekleniyor.