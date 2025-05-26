Otomotiv piyasasında fiyatlar aşağıya çekildi: O araçlar kapış kapış gidecek!

Elektrikli araçlar piyasaya sunulduğu günden bugüne konfor bakımından otomobil severlerin tartıştığı araçların arasında yer alıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte daha temiz bir dünya sağlayabilmek adına atılan adımlar otomotiv piyasasını da etkiliyor.

Öte yandan elektrikli araçların son dönemlerde fiyatları sebebiyle yanına yaklaşılmıyordu. Ancak bu kapsamda otomotiv sektöründen araç tutkunlarını sevindiren bir haber geldi elektrikli araçlarda fiyat etiketleri aşağıya çekildi.



Sevilen otomobil markaları arasında yer alan Citroen‘den bu kapsamda rakiplerine yönelik büyük bir salvo geldi. Firma yeni e-C3 ile elektrikli araç pazarında fiyatları aşağıya çektiğini açıkladı.

Ekonomimde yer alan habere göre; Otomobil yazarı Emre Özpeynirci, Mayıs itibarıyla satışa sunulan yeni elektrikli modeli e-C3, 1 milyon 99 bin 900 TL’lik lansman fiyatıyla dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, “Bu rakam, şu anda Türkiye’de satılan elektrikli otomobiller arasında en düşük başlangıç fiyatı” dedi.



Özpeynirci L, Citroen e-C3’ün 44 kWh bataryaya, 83 kW güce ve WLTP’ye göre 320 km karma menzile sahip olduğunu dikkat çekerek, aynı markanın Aircross’unun da lansmana özel fiyatıyla satışa sunulduğunu belirtti.

Citroen, elektrikli B-SUV sınıfında yer alan e-C3 Aircross'u da satışa sundu. Aynı motor-batarya altyapısına sahip aracın lansmana özel fiyatı da 1 milyon 249 bin TL olarak belirlendi. WLTP’ye göre bu model 303 km karma menzile sahip.

Fiyatı düşen modellerden bazıları şöyle;

Togg T10X - 1.432.600

Opel Corsa E - 1.370.000

Opel Frontera E - 1.345.000

Hyundai Inster - 1.319.000