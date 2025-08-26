Otomotiv sektöründe büyük daralma: Son bir yılda 51.500 kişi işinden oldu

Almanya’nın ekonomisinin lokomotifi olarak bilinen otomotiv sektörü, istihdamda yaşanan ciddi kayıplarla gündemde. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin (Ernst & Young) raporuna göre, sektörde son bir yıl içinde 51 bin 500 kişinin işine son verildi. Bu rakam, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6,7’sine denk geliyor.

Genel sanayi istihdamında aynı dönemde 114 bin kişinin işsiz kaldığı dikkate alındığında, otomotiv sektörü tek başına toplam kayıpların neredeyse yarısını oluşturdu. EY verileri, 2019’dan bu yana Almanya’da toplam 112 bin otomotiv çalışanının işten ayrılmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Bu kayıpların yaklaşık yarısı ise yalnızca son 12 ayda gerçekleşti.

ABD VE ÇİN KAYNAKLI İHRACAT SORUNLARI

Alman otomotiv devlerinin zorlanmasının başlıca nedeni, ülkenin en büyük iki ihracat pazarı olan ABD ve Çin’de yaşanan daralma. ABD’ye yapılan otomobil ihracatı yüzde 10 düşerken, Başkan Donald Trump’ın otomobillere uyguladığı yüzde 15’lik gümrük tarifesi, sektördeki baskıyı daha da artırdı.

Çin pazarında da tablo iç açıcı değil. Uzun yıllar yüksek kâr marjı sağlayan Çin, artık altıncı sıraya gerilemiş durumda. Son çeyrekte ihracat yüzde 14 oranında düşerken, Çin’in hızla büyüyen yerli otomobil endüstrisi, iç pazarı büyük ölçüde kendi markalarıyla dolduruyor. Özellikle elektrikli araçlarda rekabet, Alman markalarının payını ciddi ölçüde azalttı.

BÜYÜK MARKALARDA TASARRUF HAMLELERİ

Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche, Bosch, Continental ve ZF gibi dev şirketler, maliyetleri düşürmek için kapsamlı tasarruf programları başlattı. EY uzmanlarına göre bu tasarruflar genellikle Almanya’daki yönetim, araştırma ve geliştirme departmanlarını etkiliyor. Böylece işten çıkarmaların önemli bir kısmı yurtiçinde gerçekleşiyor.

Sektördeki bu küçülme, yalnızca mevcut çalışanları değil, aynı zamanda geleceğin mühendislerini de zorluyor. EY’nin öngörüsüne göre, mühendislik öğrencileri ve yeni mezunlar önümüzdeki yıllarda istihdamda ciddi güçlüklerle karşılaşacak.

GENÇ MÜHENDİSLER İÇİN KARANLIK TABLO

EY yetkilisi Jan Brohriker, “Otomotiv ve makine mühendisliği sektörü geçmiş yıllara kıyasla çok daha az genç mühendis işe alıyor. Bu nedenle üniversite mezunları arasında işsizlik oranının artması bekleniyor. Almanya uzun zamandır böyle bir tabloya tanık olmamıştı” değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi cirosundaki gerileme de tabloyu destekliyor. 2025’in ikinci çeyreğinde Almanya’daki sanayi şirketlerinin cirosu yüzde 2,1 düştü. Otomotiv firmalarının gelirleri ise aynı dönemde yüzde 1,6 geriledi. Bu da sektörün toparlanma ihtimalini daha da zayıflatıyor.