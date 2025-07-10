Otomotiv sektöründe indirim savaşları başladı! Etikete anında yansıdı...

Ekonomik dalgalanmalardan etkilenen Japon markaları özellikle ABD pazarında kar marjlarından feragat ederek fiyat etiketlerinde indirime gitti. Bununla birlikte bazı Japon markalarının fiyat artışı uygulamaları da dikkat çekti.

Öte yandan japon üreticilerin fiyat politikası diğer ekonomik göstergeler de yansıdı.

Nisan ayında ABD başkanı Donald Trump tarafından devreye alınan %25 otomobil gümrük vergisi, Japon otomotiv üreticilerine de zorlu bir kararın eşiğine götürdü.

Bloomberg News’in Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) 10 Temmuz tarihli kurumsal mal fiyatları raporu da bu eğilimi doğrular nitelikte. Rapora göre, Haziran ayında Kuzey Amerika’ya gönderilen araçların ihracat fiyat endeksi, son yılların en sert düşüşünü yaşayarak yıllık bazda yüzde 19,4 azaldı. Bu oran, 2016'dan bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.