Otomotiv sektörünü şoke eden iflas. Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Almanya'daki otomotiv tedarikçileri zor durumda. Metall-Beschichtung Wurmlingen (Mbw) iflas başvurusunda bulunarak kriz nedeniyle üretim tesislerini riske attı. Şirketin geleceği belirsiz.

Almanya'daki otomotiv endüstrisi, mali zorluklarla boğuşmaya devam ediyor. Son olarak, Güney Almanya merkezli tedarikçi şirket Metall-Beschichtung Wurmlingen (Mbw), iflas başvurusu yaparak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin Almanya genelinde altı üretim tesisi ve yaklaşık 320 çalışanı bulunuyor.

Mbw'nin karşılaştığı mali kriz, artan enerji, malzeme ve personel maliyetlerinden kaynaklanıyor. Ayrıca, Alman otomotiv endüstrisindeki genel ekonomik daralma da şirketin finansal zorluklarına katkıda bulunmuş.

Şirketin Genel Müdürü Vanessa Schmidt, Ostthüringer Zeitung'a yaptığı açıklamada, bu maliyet artışlarının yalnızca kısmen müşterilere yansıtılabildiğini ve bunun da şirketin üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirtti.

Schmidt, yaklaşık iki yıl önce büyük yatırımlar yaptıklarını ve Mühlhausen'deki tesisin modern makinelerle donatıldığını da sözlerine ekledi. Ancak, bu yatırımların şirketin mali yapısını kurtarmaya yetmediği anlaşıldı. Şirketin mali zorlukları, artan üretim maliyetleri ve otomotiv endüstrisindeki olumsuz gelişmelerle birleşince iflas başvurusuna yol açtı.

Şirketin Genel Müdürü, yeniden yapılanma sürecinde şeffaf ve öngörülebilir bir iletişim sağlayacaklarını belirterek, çalışanlarının da düşünülmeye devam edileceğini vurguladı. Mbw, iflas başvurusuna rağmen Mühlhausen'deki tesisindeki üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket, çalışanlarının maaşlarını Şubat ayına kadar güvence altına almayı başardı. Geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl, "Şu anda önceliğimiz, operasyonları sürdürmek ve tesisi güvence altına almak" şeklinde bir açıklama yaptı.

Mbw'nin iflas başvurusu, Almanya’daki otomotiv endüstrisindeki diğer tedarikçilerin de zor durumda olduğunu gözler önüne seriyor. Sektördeki bu kriz, büyük yatırım ve modernizasyon projelerinin bile şirketleri iflas noktasına getirebileceğini gösteriyor.