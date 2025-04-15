Otomotiv sektörünün köklü firmasından kötü haber! Weger iflasın eşiğine geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv sektörünün köklü firmasından kötü haber! Weger iflasın eşiğine geldi

Türkiye'de otomotiv yan sanayisinin köklü firması Weger'den kötü haber geldi. İflasın eşiğine gelen şirket konkordato ilan etti.

Şirkete mahkeme tarafından 3 aylık iflas koruması verildi. Denetleme için de komiser atadı.

Otomotiv sektörünün köklü firması Weger, konkordato başvurusu yaptı.

Ağır vasıtalar ile binek araçlar için yedek parça üreten ve yaklaşık 40 ülkeye mal gönderen Weger'ın içine düştüğü durum sektörde endişe ile karşılandı.

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KÖKLÜ FİRMA DARBOĞAZA GİRDİ

69 yıldır Türkiye'nin otomotiv yan sanayiinde geniş bir yer edinen Weger, ödeme zorluğuna girerek ekonomik darboğazdan kurtulamadı.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas koruma başvurusu yapan Weger hakkında 10 Nisan'dan itibaren 3 ay süre verildi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 24 Haziran olarak belirlendi. Bu süre içinde 3 komiser ise şirketin hareketlerini gözlemleyecek.

DİĞER ŞİRKETLER DE KONKORDATODA

1956 yılında kurulan Weger Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin patronu Yunus Emre Tutan diğer iki şirketi için de konkordato talebinde bulunulmuştu.

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