Otopark ve araç çekme ücretlerine zam geldi! İşte yeni tarifeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karara göre, ücretlere %39,65 ila %50 arasında artış uygulanacak.

ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ 1215 TL OLDU

UKOME toplantısında, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü ve İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin talebi üzerine araç çekme ve otopark ücretleri yeniden düzenlendi.

YENİ TARİFEYE GÖRE:

Araç Çekme Ücreti: 870 TL’den 1215 TL’ye yükseldi.

5 Kilometreye Kadar Özel Taşıma Ücreti: 870 TL’den 1215 TL’ye çıktı.

İlave Kilometre Ücreti: 30 TL’den 45 TL’ye yükseltildi.

Günlük Otopark Ücretleri Güncellendi

Yediemin otoparklarında günlük ücret tarifeleri de arttı. İşte yeni fiyatlar:

Motosiklet: 45 TL → 65 TL

Otomobil: 85 TL → 120 TL

Kamyonet, Arazi Taşıtı, Minibüs: 110 TL → 155 TL

Kamyon ve Otobüs: 165 TL → 230 TL

İş Makineleri: 215 TL → 300 TL

KARAR VE UYGULAMA SÜRECİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında yapılan toplantıda, artan maliyetler gerekçe gösterilerek zam kararı alındı. Yeni tarifeler, araç çekme işlemleri ve yediemin otoparklarına bırakılan araçların muhafaza edilmesinde uygulanmaya başlandı.

ARAÇ SAHİPLERİNİ ETKİLEYECEK

Zam oranlarının yüksekliği, araç sahipleri üzerinde mali bir yük oluşturacağı gerekçesiyle eleştiriler aldı. Özellikle otopark ve çekici ücretlerindeki artış, İstanbul’da trafikteki uygulamalara yönelik dikkatleri yeniden artırdı.

Yeni ücret düzenlemesi, araç sahiplerinin yasal işlemler sırasında karşılaşacakları maliyetleri doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, vatandaşların yeni tarifelere göre hareket etmeleri önem taşıyor.