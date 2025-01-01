Otoparka girmeye çalışırken istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da bina otoparkına girmeye çalışan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Dilek K., 34 HBP 349 plakalı aracını yaşadığı binanın otoparkına park etmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Binanın istinat duvarına çarparak duran aracın hava yastıkları açılırken sürücü Dilek K, yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dilek K.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.