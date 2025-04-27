Otoparksızlık Darıca’yı yaşanmaz hale getiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Otoparksızlık Darıca’yı yaşanmaz hale getiriyor

Kocaeli Darıca Büyük Birlik Partisi ilçe başkanı Mehmet Yılmaz, ilçedeki otopark sorununa dikkat çekti.

Dursun Boran

Darıca’daki cadde ve sokakların yüzde 50’sinin otopark gibi kullanıldığını belirten Mehmet Yılmaz, “Çünkü yeraltı ve kat otoparkı yok” dedi.

Belediyenin derhal yeraltı ve asansörlü 15 -20 katlı otopark yaparak trafiği rahatlatmasını isteyen, BBP İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz her geçen gün bölgede araba ve turist sayısın arttığını anlattı. Yılmaz, Darıca ilçesinde otopark yapmak için Hazine ve Belediye arsaları olduğunu da belirterek İstanbul’dan çok sayıda ailenin, Güneydoğudan pek çok depremzedenin de bölgeye yerleştiğini hatırlattı.

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Yasak alanlara yapılan araç parklarının trafik akışını da aksattığını anlatan Mehmet Yılmaz, “Toplu taşıma vasıtaları otobüs duraklarına yanaşıp yolcu indirip bindirmekte zorlandığı için akışta aksama oluyor. Acil durumlarda ambulanslar, İtfaiye olay yerine gidecek yol bulamıyor, Trafik kitleniyor” diye konuştu.

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