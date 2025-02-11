Otoparkta kanlı pusunun görüntüsü ortaya çıktı! Ağacın arkasından bir anda çıktı, peş peşe kurşun yağdırıp kaçtı

Olay, 6 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Saltuk Buğra Keçebaş, otoparktaki otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saltuk Buğra Keçebaş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

"Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü

Bu arada, saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobiline yaklaşan Keçebaş'ın sırt çantasıyla elindeki çantayı bagaja koyduktan sonra sürücü koltuğuna oturması, bu sırada koşarak gelen şüphelinin saldırısında yere yığılması ve saldırganın koşarak uzaklaşması yer aldı.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

“BUGÜN BENİ VURAMADINIZ” DİYE VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Saltuk Buğra Keçebaş'ın daha öncede silahlı saldırıya uğradığı ve ardından sosyal medya hesabından, "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" diyerek küfürlü video paylaştığı ortaya çıktı.

"HAYATINA KASTEDECEK BİR SALDIRI BEKLEMİYORDUK"

Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilen Saltuk Buğra Keçebaş'ın ablası Tuğra Keçebaş, "Benim kardeşim hain bir pusuda öldürüldü. Zaten tehditler alıyordu ancak bu kadar hayatına kastedecek kadar bir saldırı beklemiyorduk. 3 çocuğu vardı ve onlar yetim kaldı. Olayı yapan saldırgan halen yakalanamamış. Emniyet birkaç kişiyi gözaltına almış ama soruşturma sürecinde bilgi alamıyoruz. Saldırganın bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

"ÇOK DUYARSIZ BİR TOPLUM OLDUK"

Saltuk Buğra Keçebaş'ın, firari suç örgütüyle ilgili yaptığı paylaşımla alakalı da konuşan abla Keçebaş, "Kardeşim 2 yıl önce bir yanlış anlaşılmadan dolayı öyle paylaşım yaptı ancak o paylaşım nedeniyle öldürülmedi. O insanlarla zaten barış sağlanmıştı. Kardeşimi kimin öldürdüğünü tam bilmiyoruz. Ancak çok duyarsız bir toplum olduk. Kardeşim ilk vurulduğu anda ambulans yerine birisi çıkıp onu otomobille hastaneye kaldırsa belki kurtarılabilirdi" ifadelerini kullandı.

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