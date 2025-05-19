Otoparkta korkunç ölüm! Rahatsızlanıp düştü, üzerinden araba geçti: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otoparkta rahatsızlanarak yere düşen Tevfik Deniz’in (63) üzerinden otomobil geçti. Korkunç kaza güvenlik kamerasınca kaydedilirken, hastaneye kaldırılan Deniz yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Arslan Sokak’taki Çorlu Belediyesi’ne ait açık otoparkta gerçekleşti. Otoparkta yürüyen Tevfik Deniz, rahatsızlanıp yere yattı.

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Bu esnada 35 ZIT 95 plakalı otomobiliyle otoparktan çıkmaya çalışan H.A.A. (34), yerde yatan Tevfik Deniz’i görmeyerek üzerinden geçti.

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Çevredekilerin ikazı üzerine H.A.A., aracı durdurdu. Bu anlar, otoparkın güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Burada tedavi edilen Deniz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Otomobil sürücüsü H.A.A., polis tarafından gözaltına alındı.

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