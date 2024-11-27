Otoparktaki aracın motoru yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otoparktaki aracın motoru yandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde otoparkta park halindeki otomobilde nedeni bilinmeyen bir şekilde motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Olay, Karabük Yenice ilçesinde Menderes Mahallesi Cengiz Topel Bulvarı üzerinde bulunan Ören Park Sitesinde yaşandı. Erol Yirmibeş'e ait 78 YA 025 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Dumanları fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük panik yaşayan bazı vatandaşlar araçlarını otoparktan çıkartırken, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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Maddi hasar oluşturan yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Otoparktaki aracın motoru yandı

Otoparktaki aracın motoru yandı

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