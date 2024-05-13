Otoparktaki otomobil yandı

Korkunç yangın, saat 10.30 civarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında bir araçta yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, park halinde bulunan 70 ER 654 plakalı Tofaş marka LPG'li otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.

Otomobilden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Otoparka kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Polis aracın sahibine ulaşmak için çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araçta araştırma yaptı.