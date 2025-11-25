İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve ardından yaşamlarını yitiren 4 kişilik Böcek ailesinin otopsi raporu çıktı. Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu.

Rapora göre, Böcek ailesinin ölümünün gıda zehirlenmesinden ziyade, otel odasından alınan numunelerde fosfin maddesi tespit edildi.

YİYECEK - İÇECEKTE ZEHİR YOK

Raporda aile üyelerinin kanında, mide içeriğinde, karaciğer, böbrek, bağırsak, akciğer gibi organlarda zehir bulunmadığı açıklandı. Böcek ilacı olarak kullanılan fosfin gazından zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğuna dair güçlü bulgular tespit edildiği ifade edildi.

Ailenin tükettiği yiyecek ve içeceklerden alınan numunelerde de zehir belirlenmedi.

FOSFİN BULGUSU

Baba Servet Böcek ve anne Çiğdem Böcek'te görülen inatçı hipotansiyon, miyokard hasarı ve metabolik asidoz tipik fosfin zehirlenmesi bulguları olduğu açıklandı.

Çocuklar Kadir ve Masal Böcek'te görülen "kanlı köpüklü sıvı" ve ağır akciğer ödemi, akut inhalasyon zehirlenmesinin birincil göstergesi olduğu aktarıldı.

GÖRÜŞ ALINACAK

Otopsi raporunda, Böcek ailesinin ölüm sebebi hakkında olay yeri görüntülerini, tanık ifadelerini ve tedavi gördüğü hastanelerdeki tüm tıbbi belgeleri içeren adli tahkikat dosyasının tamamının gönderilerek Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulundan görüş alınmasının uygun olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesi, İstanbul Fatih'te yerleştikleri otelden çıkarak Ortaköy'de kumpir ve midye yemişti. Daha sonra otele gelen aile rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ailenin dört üyesi de entübe edilirken anne Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir ve Masal Böcek tedavilerinin 2. gününde yaşamlarını yitirmişti. Baba Servet Böcek ise eşi ve çocuklarından 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.

2 TURİST DE HASTANEYE KALDIRILDI

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı incelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alınmıştı.

ÖNCE SERBEST BIRAKMA SONRA TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ilaçlama firması sahibi Z.K, firma çalışanları D.C. ve S.K. ile otel çalışanı M.M.U.D.C, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.

Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi, otel çalışanı R.B. hakkında yurt dışı çıkış yasağı, simitçi M.K. hakkında ise imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma sürecinde yapılan itirazlar ve dosya kapsamındaki incelemeler neticesinde, daha önce nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulanan otel sahibi H.O. ile "yurt dışına çıkış yasağı" getirilen otel çalışanı R.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERTİFİKALARI YOK

İlaçlama firması yetkilisi şüpheli Zeki K. ifadesinde sertifikalarının olmadığını itiraf etmişti. Zeki K., ifadesinde, "DSS şirketi bana aittir. Ben bu şirketi 6-7 yıl önce kurdum. Şirkete ait bir iş yeri yoktur home ofis olarak çalışırız. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Oğlum Serkan bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını bu şirket üzerinden yapmıştık. Serkan benim yanımda çalışırken kesinlikle ilaçlama işi yapmıyordu. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla herhangi bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini Doğan C. yapar. İlaçlama işlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim. İlaçları nereden aldığımızı bilmiyorum. 11 Kasım günü bir telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini odanın birinde böcek olduğunu ve ilaçlama yaptıracağını söyledi. Ben de Doğan C.’yi yönlendirdim. Doğan C. tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben hangi otele gittiğini dahi bilmiyorum. Olayda herhangi bir kusurum yoktur" demişti.