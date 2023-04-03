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Otorite ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK otorite ne anlama geliyor?

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz otorite kelimesi genel olarak kurumlarda güç, kudret gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Türk Dil Kuruma göre otorite kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, otorite ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK otorite ne anlama geliyor?

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:30
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Otorite ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK otorite ne anlama geliyor?

Otorite ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK otorite ne anlama geliyor?
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Genel olarak kurumlarda güç anlamında kullanılan otorite kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ve günlük hayattaki kullanılış biçimleri araştırılıyor. Peki, otorite ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK otorite ne anlama geliyor?

OTORİTE NE DEMEK?

Orijinali ''autorite'' şeklinde yazılan otorite, Latince kökenli bir sözcüktür. Genellikle kurumlar için kullanılan bu kelime sulta, güç, yetke ve kudret kelimeleriyle eş anlamlıdır.

Otorite kelimesinin sıfat hali ise otoriterdir. Otoriter, istediğini zorla ya da direktif vererek yaptırma gücüne sahip olan kişi / kurum anlamına gelir. Mevcut kuralları uygulayan, hiçbir durumda zafiyet göstermeyip taviz vermeyen kişilerdir.

Devletin, kurumların ya da bir topluluğun siyasi ve idari açıdan sahip olduğu yaptırım gücüne otorite denir. Eğer yaptırılmak istenen şeyler kanuni yollardan değil baskıyla ve zor kullanılarak yaptırılıyorsa, bu durum ''otoriteyi kötüye kullanmak'' olarak nitelendirilir.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE TDK OTORİTE NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumuna göre otorite kelimesinin üç farklı anlamı vardır.

1. Bir şeyi yaptırma ya da engelleme gücünü elinde bulunduran kişi veya kurum.

2. Mevcut yönetim, siyasi iktidar, devlet ve hakimiyet.

3. Bir sanat, zanaat ya da bilim alanında sözü dinlenen kimse. Duayen, usta, uzman.

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