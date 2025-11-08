1961 yılında Yale Üniversitesi’nde psikolog Stanley Milgram, insanın otoriteye ne kadar itaat edeceğini ölçmek üzere tarihe geçen bir deney yaptı.

Katılımcılara, yanlış cevap veren “öğrencilere” artan voltajlarda elektrik şoku vermeleri söylendi. Gerçekte kimseye zarar verilmiyordu. Ama “deneyin devam etmesi gerektiğini” söyleyen bir otorite figürü, beyaz önlüğüyle katılımcıları yönlendiriyordu.

Sonuç çarpıcıydı; deneklerin %65’i, karşısındakinin acı içinde bağırdığını duymasına rağmen otoritenin talimatıyla şok vermeye devam etti.

Milgram’ın deneyinde ortaya çıkan tablo insanlık için ibretlikti:

İnsanlar emir altında, vicdanlarını sessize alıyorlardı.

Korkudan değil sadece; otoritenin onayını “ahlaki aklama” olarak gördükleri için.

***

Aradan atmışdört yıl geçti, ama deneyin laboratuvardaki düzeni bugün siyaset sahnesinde yeniden kurulmuş durumda.

Fark şu ki, artık elimizde şok cihazı yok - yerine iktidarın gücü, medyanın dili ve bürokrasinin emir zinciri var.

Ve yine insanlar, “otorite böyle istiyor” diyerek vicdanlarını susturuyorlar.

Devlet yönetimlerinde, “emir demiri keser” anlayışı, Milgram’ın deneyindeki beyaz önlüğün yerini almış durumda.

Adalet değil talimatlar geçer akçe oluyor.

Bir memur, vicdanı değil mevzuatı; bir gazeteci, hakikati değil iktidarın dilini gözetiyor.

Toplum ise tüm bunları seyrediyor. Çünkü “otoritenin sözü”, vicdanın sesinden daha güçlü çıkıyor.

Milgram’ın deneyinde bir başka gerçeği de görürüz:

İtaat eden kişi, yalnızca korktuğu için değil, güce yakın olmanın getirdiği güven duygusuyla da itaat eder.

Bugün siyaset sahnesinde bu olgu “güçlüden yana olmanın refahı” olarak karşımıza çıkıyor.

Güce yakın duran mutlu, güce uzak olan “sabırla imtihan ediliyor.”

Oysa bu sahte mutluluk, toplumsal çöküşün başlangıcıdır.

Nietzsche, “İtaat eden insanın içindeki yaratıcı güç ölür” der.

Erich Fromm ise Özgürlükten Kaçış’ta, bireyin otoriteye sığınarak “kendi benliğini teslim ettiğini” söyler.

Bugünün dünyasında da birey, konforu uğruna özgürlüğünden, huzuru uğruna adalet duygusundan vazgeçiyor.

Ve iktidarlar, itaat eden bu kalabalığın sırtında yükseliyor.

Milgram deneyi bize şunu hatırlatır:

Otoriteye koşulsuz boyun eğmek yalnız bireyi değil, devletin vicdanını da susturur.

Çünkü devlet, ancak eleştiriyle, denetimle ve hesap verebilirlikle ayakta durabilir.

Eğer bürokrasi talimatla, yargı telkinle, basın korkuyla yönetiliyorsa; o toplumda demokrasi artık sadece bir tabeladır.

Bugün dünyada birçok ülke, otoriteye tapınmanın huzuruna sığınmış durumda.

Ama tarihin öğrettiği şudur:

Hiçbir güç, sonsuza dek itaatle beslenemez.

Çünkü otorite, sorgulanmadığı yerde yozlaşır; ve güce yakın duranların mutluluğu, sonunda toplumun tamamının mutsuzluğuna dönüşür.

***

Milgram’ın deneyinde otorite “devam edin” diyordu.

Bugünün dünyasında da benzer sesler yükseliyor:

“Güvenin lidere.”

“Devlet bilir.”

“Eleştirmeyin, sabredin.”

“İtaat et rahat et.”

Ama insanın en büyük sorumluluğu, sadece itaat etmek değil, gerektiğinde “hayır” diyebilmektir.

Vicdanı susturulan toplumlar, bir gün kendi sessizliklerinde boğulurlar.

Gerçek özgürlük; gücün değil, hakikatin yanında durmayı seçebilmektir.

“Güç, itaatle değil, vicdanla anlam kazanır.”

“Otoriteye karşı susmak, adalete ihanet etmektir.”

10 Kasım 1938 yılında Saat 09.05’de kaybettiğimiz Türk tarihinin en büyük liderlerinden Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87.yılında rahmet, minnet ve özlem ile anıyorum. Ruhu şad olsun, mekânı cennet olsun…