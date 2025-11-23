Kuzey Maramara Otoyolu'nun Arnavutköy Tayakadın mevkisindeki otoyolun Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, gişelere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALI
Ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ve gişeler, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.