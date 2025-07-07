Otoyol levhasına tüneyen adam trafiği felce uğrattı

Fransa’nın Saint-Denis kentinde A1 otobanında ilerleyen sürücüler, akıllara durgunluk veren bir manzarayla karşılaştı. Landy Tüneli girişinde, yön tabelalarının yer aldığı yapıya tırmanan bir adam, trafiği saatlerce durma noktasına getirdi.

Olaya tanık olan bölge sakinleri, yaşananları yalnızca tehlikeli değil, aynı zamanda utanç verici olarak nitelendirdi. 20 yıldır La Plaine Saint-Denis mahallesinde yaşayan Nassim, “Bu akıl sağlığıyla ilgili, Fransa’da olduğumuza inanmakta zorlanıyorum. Gelişmemiş ülkelerde bile böyle bir sahne görmedim” dedi. Ziyarete gelen İbrahim ise “Bu adam 90 kilometre hızla giden araca düşseydi sonuç ne olurdu?” diye sordu.

Karine isimli bir başka mahalleli, “Artık neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Trafik, kazalar, şimdi de bu... Sürekli bir tedirginlik içindeyiz” sözleriyle endişesini dile getirdi.