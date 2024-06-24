Otoyola düşen piknik tüpü bir aileyi dağıttı. 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: DHA
Otoyola düşen piknik tüpü bir aileyi dağıttı. 1 ölü 3 yaralı

Düzce’de Anadolu Otoyolu'nda bir araçtan yola düşen piknik tüpüne çarparak kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada cipte bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Üçköprü mevkisinde meydana gelen olayda, Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen Cemal Saçan’ın kullandığı 34 SB 2201 plakalı cip, bir araçtan yola düşen piknik tüpüne çarpmasının ardından kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

72071-9.jpg

Yaşanan kazada araçta yolcu olarak bulunan Sevinay Saçan hayatını kaybederken sürücü Cemal Saçan ile Ayten Saçan ve Esra Duygu Dalgıç yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cipin çarparak yol kenarına fırlattığı piknik tüpü Karayolları görevlileri tarafından bulunarak kazanın olduğu alana getirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

72071-14.jpg

72071-10.jpg

72071-11.jpg

72071-12.jpg

72071-13.jpg

Son Haberler
Alışveriş yapıp market sepetindekileri ödemeyi unutup sepetle eve geldi Video
Alışveriş yapıp market sepetindekileri ödemeyi unutup sepetle eve geldi
Polis memurundan küçük kıza jest: Polis sirenine basmasına izin verdi Yaşam
Polis memurundan küçük kıza jest: Polis sirenine basmasına izin verdi
Samsun'da eski eşinin saldırdığı kadını iş yerindeki garson kurtardı Video
Samsun'da eski eşinin saldırdığı kadını iş yerindeki garson kurtardı
TBMM'de bu hafta gündem yoğun! Tespit edilen hapis cezası alacak Gündem
TBMM'de bu hafta gündem yoğun! Tespit edilen hapis cezası alacak
İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı Yerel Haberler
İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı
Aksaray'da Polise tabanca gösterip kaçan şüpheliler yakalandı. 60 bin lira ceza kesildi Gündem
Aksaray'da Polise tabanca gösterip kaçan şüpheliler yakalandı. 60 bin lira ceza kesildi
Meles Deltası'nda çıkan yangın nedeniyle iki cadde trafiğe kapatıldı Gündem
Meles Deltası'nda çıkan yangın nedeniyle iki cadde trafiğe kapatıldı