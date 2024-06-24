Otoyola düşen piknik tüpü bir aileyi dağıttı. 1 ölü 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Üçköprü mevkisinde meydana gelen olayda, Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen Cemal Saçan’ın kullandığı 34 SB 2201 plakalı cip, bir araçtan yola düşen piknik tüpüne çarpmasının ardından kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Yaşanan kazada araçta yolcu olarak bulunan Sevinay Saçan hayatını kaybederken sürücü Cemal Saçan ile Ayten Saçan ve Esra Duygu Dalgıç yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cipin çarparak yol kenarına fırlattığı piknik tüpü Karayolları görevlileri tarafından bulunarak kazanın olduğu alana getirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.