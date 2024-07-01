Otoyola uçak düştü. 3 ölü

Kaynak: İHA
Otoyola uçak düştü. 3 ölü

Fransa’da küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonrası 3 kişi hayatını kaybetti.

Fransa’nın başkenti Paris’in doğusundaki Seine-et-Marne bölgesinde yerel saatle 16.00 sıralarında küçük uçak A4 otoyoluna düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Uçağın, Lognes Havaalanı’ndan kalkış yaptığı ve kazada uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yetkililer, uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu düştüğünü belirterek, kazadan araçların etkilenmediğini açıkladı.

aw237228-01.jpg

Meaux Savcılığı, kazanın nedenlerini belirlemek amacıyla bir soruşturma başlattığını açıkladı. Adli soruşturmayı hava taşımacılığı jandarması yürütürken, Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu'nun (BEA) ise idari bir soruşturma yürüttüğü aktarıldı.

Son Haberler
Suriyeli istismarcı Kayseri'yi ayağa kaldırdı. Ümit Özdağ: Polislere Suriyelileri koruyun talimatı verildi Gündem
Suriyeli istismarcı Kayseri'yi ayağa kaldırdı. Ümit Özdağ: Polislere Suriyelileri koruyun talimatı verildi
Hakan Fidan İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü Gündem
Hakan Fidan İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü
İl olmaya namzet ilçeler belli oldu. 82, 83, 84 plakalar geliyor Gündem
İl olmaya namzet ilçeler belli oldu. 82, 83, 84 plakalar geliyor
SGK dediğini yaptı hemen kontrol edin. Binlerce kişinin sigortası yandı Ekonomi
SGK dediğini yaptı hemen kontrol edin. Binlerce kişinin sigortası yandı
CHP'nin 'Onur Haftası' paylaşımına AKP’den Arapça yanıt Gündem
CHP'nin 'Onur Haftası' paylaşımına AKP’den Arapça yanıt
Aracın kilitli kapısını birkaç saniyede böyle açtı. Hiçbir araç kilidi güvenli değil Gündem
Aracın kilitli kapısını birkaç saniyede böyle açtı. Hiçbir araç kilidi güvenli değil