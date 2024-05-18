Otoyolda 2 tır çarpıştı

Kaynak: İHA
Otoyolda 2 tır çarpıştı
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde iki tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gece geç saatlerde Nogaylar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Y. (30) kontrolündeki 33 ZL 830 plakalı tır ile İ.B.A. (24) idaresindeki 11 TH 594 plakalı tır çarpıştı. Kazada, iki sürücü ve araçlardan birinde bulunan bir kişi daha yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu tırda sıkışan bir sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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